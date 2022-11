Dwayne Johnson wird von Marvel plattgemacht – und reagiert wie ein bockiges Kind

Black Panther 2 entwickelt sich immer stärker zum Hit an den Kinokassen. Nur Dwayne Johnson will mit Black Adam von dem Marvel-Erfolg am liebsten gar nichts hören.

Das große Box Office-Duell zwischen Marvel und DC bringt zurzeit einen ziemlich klaren Sieger hervor. Seit dem Kinostart vor weniger als zwei Wochen ist Black Panther: Wakanda Forever schon jetzt der siebterfolgreichste Film des Jahres. Dagegen sieht Black Adam, der nochmal früher startete, ziemlich schwach aus. Dwayne Johnson will von der Niederlage aber nichts wissen. Schaut hier noch einen Clip aus Black Panther 2: Black Panther: Wakanda Forever – Clip Angriff aufs Labor (Deutsch) HD Dwayne Johnson wischt Vergleiche zwischen Black Panther 2 und Black Adam vom Tisch Laut Collider hat Black Panther: Wakanda Forever jetzt schon weltweit rund 546 Millionen Dollar eingespielt. Black Adam kommt dagegen auf gut 366 Millionen Dollar weltweit, was weit hinter dem Erfolg des neusten Marvel-Blockbusters zurückbleibt. Dwayne Johnson, der Black Adam bei jeder freien Gelegenheit als Veränderung im Machtgefüge des DC-Universums anpreist, hat auf Twitter jetzt ganz schön beleidigt auf einen Vergleich zwischen Black Adam und Black Panther 2 reagiert: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung 😂 Was für ein neutraler Beitrag. Ich liebe es, mich zu messen, aber ihr seid mit uns im Geschäft, es gibt keine Konkurrenz mit der etablierten globalen Marke von Black Panther im Vergleich zu Black Adam & JSA, von der vor einem Jahr noch niemand gehört hat. Ihr müsst uns keinen reindrücken, wir sind neugeborene Babys und müssen wachsen😊 Die fröhlichen Emojis können das offensichtlich gekränkte Ego von Dwayne Johnson nur schwer kaschieren. Hier wurde jemand anscheinend schwer getroffen im Duell um den erfolgreicheren Superhelden-Blockbuster. Black Adam als 4K-Version bei Amazon vorbestellen * Black Adam: Der bisherige Tiefpunkt des DCEU Selten waren sich unsere Kollegen vom FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe so einig wie bei Black Adam und selten wurde so einstimmig harsche Kritik geäußert: Der Blockbuster mit Dwayne Johnson ist der Tiefpunkt in der bisherigen Geschichte des DC Extended Universe (DCEU). Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Wer ist für euch der Sieger im Duell zwischen Black Adam und Black Panther: Wakanda Forever?