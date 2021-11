MCU-Hammer: Im Eternals-Abspann versteckt sich einer der größten Marvel-Fanlieblinge

Der neue Marvel-Blockbuster Eternals lässt Fans mit einer mysteriösen Stimme am Ende rätseln. Nun bestätigt Regisseurin Chloé Zhao den großen Hammer. Das MCU heißt einen neuen Helden Willkommen.

Achtung, Spoiler zur Post-Credit-Szene von Eternals: Die Superheld:innen-Riege des Marvel Cinematic Universe wächst mit den neuesten Abenteuer Eternals um gleich 10 neuen Charaktere. Aber danach ist noch nicht Schluss, denn in den zwei Abspannszenen des MCU-Blockbusters geben noch weitere aus den Comics bekannte Helden ihren Einstand. Einen habt ihr vielleicht gar nicht erkannt.

In der finalen Szene nach dem Abspann ist eine mysteriöse Stimme zu hören, die Fans rätseln lässt, wer sich wohl dahinter verbergen könnte. Dieses Geheimnis wurde nun von Regisseurin Chloé Zhao selbst gelüftet. Die Stimme gehört einem extrem beliebten und ikonischen Marvel-Charakter.

Die mysteriöse Stimme in Eternals: Blade ist die große Marvel-Überraschung

Lange müssen Fans nun nicht mehr rätseln, denn Chloé Zhao bestätigte nun im Interview mit Fandom die größte Überraschung von Eternals: "Das war die Stimme eines meiner liebsten Superhelden, Mr. Blade persönlich. Blade, Blade, Blade, yeah!".

© Netflix Mahershala Ali in seiner ersten MCU-Rolle in Luke Cage

Auch wenn Kit Haringtons Charakter Dane Whitman in Eternals selbst nur eine kleine Nebenrolle spielt, wird er für die Zukunft des MCUs enorm wichtig. In der Post-Credit-Szene kommt Dane seiner Bestimmung als Marvel-Superheld Black Knight ein Stück näher, als er ein mysteriöses Schwert auspackt, das seit Generationen in seiner Familie weitergereicht wird. Als er danach greifen will, hält ihn eine Stimme aus dem Off davon ab.

Diese Stimme gehört Schauspieler Mahershala Ali, dessen Besetzung als Marvel-Vampir Blade bereits 2019 im Rahmen der San Diego Comic-Con verkündet wurde. Der beliebte Daywalker soll mit Blade einen eigenen MCU-Solofilm erhalten, der von Bassam Tariq nach einem Drehbuch von Stacy Osei-Kuffour inszeniert wird. Einen Kinostart gibt es bislang nicht.

Blade ist nun offiziell Teil des MCU – auch wenn erstmal nur seine Stimme zu hören ist. Die Eternals-Abspannszene eröffnet dabei neue Möglichkeiten für den Blade-Film und seine Verbindung zum Marvel Cinematic Universe. Kit Harington könnte darin als düsterer Super-Ritter zurückkehren und an der Seite des Vampirs Blade kämpfen.

Eternals-Diskussion im Leinwandliebe-Podcast: Top oder Flop?

Leinwandliebe-Moderator Sebastian und die FILMSTARTS-Redakteure und Marvel-Fans Markus und Julius diskutieren über Eternals. Ist der neuen MCU-Blockbuster wirklich so schwach, wie die Kritiken besagen? Außerdem erklären die Kollegen in einem Spoiler-Teil sehr ausführlich das Ende und die beiden Abspannszenen.



