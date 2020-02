Vor Staffel 4: Rick and Morty kehren in verrücktem Werbespot zurück

Keine Cartoonserie ist so abgedreht und zugleich gehaltvoll wie Rick and Morty. Selbst eine Mini-Chipswerbung der beiden könnte ganze Kinofilme füllen.

Noch lässt die 4. Staffel von Rick and Morty auf Netflix auf sich warten (auf TNT Comedy laufen immerhin aktuell die ersten fünf Episoden).

Die zweite Hälfte der Kult-Zeichentrickserie ist aber noch nicht einmal in den USA draußen, dafür haben die Macher ihre Zeit nun in einen witzigen Werbespot gesteckt.

Rick and Morty gefangen in einer Pringles-Werbung

Der lief während des 54. Super Bowls - das Football-Finale der NFL lief am 2. Februar 2020 - und ist offensichtlich für eine der bekanntesten Chipsmarken konzipiert. Deren übertrieben teure Werbeslots werden sogar ziemlich meta aufs Korn genommen:

Nur Morty ist auf den Werbetrick natürlich reingefallen und hat sich reichlich Kartoffelsorten besorgt. In Wahrheit stellt sich jedoch heraus, dass hinter dem Jungen ein Roboter steckt. Mortys Erklärung:

Wir stecken in einer Pringles-Werbung fest!

Selbst diesen 30-Sekunden-Werbespot schaffen die Autoren also mit ihrem typischen Rick and Morty-Mindfuck zu füllen. So viel Inhalt steckte wohl noch nie in einem kurzen Spot. Und zugleich wurde dem Super Bowl-Publikum sicher selten eine Chipsdose so penetrant unter die Nase gerieben.

Wer mehr Rick and Morty will: Auf TNT Comedy erscheint immer mittwochs um 22:40 Uhr eine neue Folge der vierten Staffel auf Deutsch. Ein Starttermin für deren zweite Hälfte oder ein Netflix-Release stehen noch aus.



Wie findet ihr den Rick and Morty-Werbespot?