Marvel-Regisseur Matt Shakman hat ein Jahr an Star Trek 4 gearbeitet: Jetzt verrät er, woran sein Film wirklich gescheitert ist

Eigentlich hätte Star Trek 4 dieses Jahr im Kino starten sollen. Die Fortsetzung der Sci-Fi-Reihe mit Chris Pine werden wir vermutlich aber niemals sehen. Regisseur Matt Shakman verrät den Grund dafür.

Drei Filme hat das von J.J. Abrams angestoßene Star Trek-Reboot zwischen 2009 und 2016 hervorgebracht. Aus dem geplanten vierten Teil ist jedoch bis heute nichts geworden. Obwohl das Projekt in den vergangenen sieben Jahren mehrmals angekündigt wurde, ist es immer wieder auseinandergebrochen. Warum scheiterte Star Trek 4?

Genau diese Frage haben wir Matt Shakman gestellt, der die heiß erwartete Star Trek-Fortsetzung eigentlich dieses Jahr ins Kino bringen sollte. Shakman befindet sich aktuell auf Promo-Tour für die neue Godzilla-Serie Monarch: Legacy of Monsters, bei der er als Regisseur und ausführender Produzent beteiligt ist.

Matt Shakman hat Star Trek 4 den Rücken gekehrt, weil ein sehr verlockender Marvel-Film um die Ecke kam

Shakman (WandaVision, Game of Thrones) wurde im Juli 2021 als dritter (!) Regisseur für Star Trek 4 engagiert. Zuvor sollten S.J. Clarkson (Madame Web) und Noah Hawley (Fargo) den Film inszenieren. Ein neuer Kinostart für Dezember 2023 wurde festgelegt. Im August 2022 hat Shakman das Projekt verlassen. Was ist passiert?

Im Interview erklärt er:

Ich liebe Star Trek. Ich bin mit The Next Generation aufgewachsen und habe mich später auch in die Originalserie verliebt. J.J. Abrams hat mit seinen Filmen eine großartige Welt geschaffen und einen unvergleichlichen Cast eingeführt. Wir haben wirklich sehr viel Arbeit in die Geschichte [von Star Trek 4] gesteckt. Es gab da einige Dinge, die mir sehr am Herzen lagen.

Paramount Die Enterprise-Crew aus den J.J. Abrams-Filmen

Schlussendlich verzögerte sich die Produktion aber immer weiter, was dazu führte, dass sich Shakman zwischen zwei großen Blockbustern entscheiden musste.

Filme haben ihr eigenes Momentum und Timing. Bei [Star Trek 4] ging alles ein bisschen langsamer als geplant. Dann kam ein anderer Film in meine Richtung, der in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich war. Es ging auch um eine Marke, die ihren Ursprung in den 1960er Jahren hat und sehr viele ähnliche Ideen verfolgt – alles inspiriert vom Wettlauf ins All und dem Blick in die Sterne.

Dabei handelt es sich um den neuen Fantastic Four-Film, der das Superheld:innen-Team ins Marvels Cinematic Universe bringt. Bereits seit einiger Zeit befindet sich das Projekt in der Vorproduktion. Nachdem der Schauspielstreik in Hollywood beendet wurde, soll in Kürze die Besetzung bekannt gegeben werden, sodass der Film am 2. Mai 2025 im Kino starten kann.

Nach dem gescheiterten Star Trek 4: Wann und wie geht die Science-Fiction-Reihe im Kino weiter?

Nach Shakmans Ausstieg bei Star Trek 4 hat das Studio Paramount die Fortsetzung aus seinem Veröffentlichungsplan gestrichen. Aktuell ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Film eines Tages doch noch umgesetzt wird. Im Grunde befindet sich das Projekt wieder ganz am Anfang. Zudem hat sich der Fokus des Franchise verändert.

CBS/Paramount Michelle Yeoh als Philippa Georgiou in Star Trek: Discovery

Der nächste Star Trek-Film entsteht exklusiv für den Streaming-Dienst Paramount+. Es handelt sich um Star Trek: Section 31, der die aus Star Trek: Discovery bekannte Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) zurückbringt. Ursprünglich wurde das Projekt als Spin-off-Serie geplant. Jetzt wird es ein Streaming-Film – ein Novum im Star Trek-Universum.

Darüber hinaus existierten in der Vergangenheit weitere Star Trek-Projekte, allen voran eines, das auf einer Idee von Quentin Tarantino basierte. Keiner dieser Filme hat jedoch konkrete Form angenommen. Während das Franchise im Serien-Bereich blüht, bleibt Star Trek im Kino weiterhin eine Baustelle, die keine Fortschritte macht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.