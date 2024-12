Marvel-Rückkehr versehentlich von Fitness-Studio (!) verraten: Beliebter MCU-Held soll bei Avengers 5 dabei sein

Um Avengers 5 aka Avengers: Doomsday wird seitens Marvel ein großes Geheimnis gemacht. Das Fitnessstudio eines Stars nimmt die vertraulichen Informationen dagegen nicht so genau.

Nächstes Jahr beginnen die Dreharbeiten für den fünften Avengers-Film. Nachdem sich dieser ursprünglich um den Bösewicht Kang drehen sollte, wissen wir inzwischen, dass sich die Ausrichtung des Projekts geändert hat. Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr. kehrt ins Marvel-Universum zurück – und zwar als Bösewicht Doctor Doom.

Dementsprechend wurde auch der Film umbenannt: Aus Avengers: The Kang Dynasty wurde Avengers: Doomsday. Doch welche vertrauten Marvel-Gesichter werden wir neben Downey Jr. sehen? Ausgehend von den jüngsten Entwicklungen ist Charlie Cox als Daredevil an Bord. Wir fassen die Entwicklungen zusammen.

Charlie Cox angeblich in Avengers 5 als Daredevil

Cox war bereits in der Netflix-Serie Marvel's Daredevil in der Rolle des roten Teufels von Hell's Kitchen zu sehen. In MCU-Projekten wie Spider-Man: No Way Home, She-Hulk und Echo brachte er die bei Fans beliebte Figur zurück, ehe mit Daredevil: Born Again eine komplett neue Serie rund um seinen Superhelden angekündigt wurde.

Und jetzt gehört er angeblich auch zum Cast von Avengers: Doomsday.

Das hat Cox' Fitnessstudio verraten. Im jüngsten Instagram -Post von DFRNT Health and Fitness heißt es: "Charlie [Cox] trainiert aktuell für seine Rolle im kommenden Marvel-Avengers-Film, in dem er Daredevil spielen wird." Inzwischen wurde das Wording geändert und es heißt nur noch: "Charlie trainiert aktuell für eine neue Rolle."

Auf Reddit könnt ihr euch einen Screenshot des ursprünglichen Posts anschauen.

Ist Charlie Cox nun im Marvel-Kracher Avengers 5 dabei oder nicht?

Offiziell wurde Charlie Cox bis dato nicht in Avengers: Doomsday gecastet. Vom Timing her könnte die Sache aber tatsächlich hinhauen: Ab dem zweiten Quartal 2025 soll der Film in London gedreht werden, wie Variety im Juli berichtete. Verdächtig wirkt zudem die schnelle Anpassung des Posts – hier wurde offenbar zu viel verraten.

Gleichzeitig könnte DFRNT Health and Fitness ein viel harmloserer Fehler unterlaufen sein und sie haben einfach zwei Marvel-Projekte verwechselt. Denn in einem Interview mit der brasilianischen Popkultur-Seite Omelete ließ Marvel-Chef Kevin Feige verlauten, dass 2025 ebenfalls die 2. Staffel von Daredevil: Born Again gedreht wird.

Unwahrscheinlich ist ein Daredevil-Auftritt in Avengers: Doomsday trotzdem nicht. Marvel wird versuchen, so viele Superheld:innen wie möglich in den Film zu packen, um den Eventcharakter von Avengers: Endgame zu übertreffen. Laut Deadline sollen über 60 bekannte Figuren aus dem Marvel Cinematic Universe auftauchen.

Ist Charlie Cox in Avengers: Doomsday? Das werden wir spätestens am 29. April 2026 herausfinden, wenn der Marvel-Blockbuster in den deutschen Kinos startet. Zuvor erwartet uns die 1. Staffel von Daredevil: Born Again bei Disney+. Ab dem 4. März 2025 prügelt sich Cox mit dem Punisher und Co. durch die Straßen von New York.