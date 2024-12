Offiziell: Chris Evans kehrt nach Robert Downey Jr. auch ins MCU zurück

Nach der sensationellen MCU-Rückkehr von Robert Downey Jr. kehrt ein weiterer Avengers-Star zurück. Chris Evans wurde für einen Auftritt in einem kommenden Marvel-Blockbuster bestätigt.

Die nächsten beiden Avengers-Filme sollen das Marvel Cinematic Universe (MCU) offensichtlich nochmal auf einen Superhelden-Höhepunkt treiben. Nach der Mega-Meldung, dass Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr. als Bösewicht Doomsday zu Marvel zurückkehrt, folgt jetzt die Bestätigung des Comebacks einer weiteren MCU-Ikone: Captain America-Star Chris Evans kommt wieder.

Chris Evans in unbekannter Rolle für Avengers 5 bestätigt

Wie Deadline offiziell berichtet, spielt Evans im kommenden Avengers 5: Doomsday der Avengers 3- und 4-Regisseure Joe und Anthony Russo mit. Bislang gibt es noch keine Details, was für eine Rolle der Schauspieler in dem MCU-Blockbuster übernimmt.

Da das Multiversum in dem Superhelden-Universum längst als festes Erzählelement etabliert ist, könnte es sich aber definitiv um einen Captain America-Auftritt von Evans handeln. Womöglich verkörpert der Star eine alternative Version der Figur, um den großen Abschluss von Steve Rogers in Endgame nicht zu verändern. Das sind bislang aber nur Spekulationen.

Dieses Jahr hatte Evans schon eine kleine Rolle in Deadpool & Wolverine. In dem Blockbuster hat der Star seinen Fantastic Four-Charakter Johnny Storm nochmal gespielt.

Ein Captain America taucht sicher in Avengers 5 auf

Laut Deadline-Quellen ist Anthony Mackie in seiner aktuellen Captain America-Rolle für den fünften Avengers-Teil bestätigt. Das ist wenig überraschend, nachdem dieser im Februar mit Captain America 4: Brave New World seinen nächsten großen Auftritt bekommt. Womöglich kriegen Fans in Avengers 5: Doomsday dann zwei Versionen der Figur zu sehen.

Neben der Beteiligung von Robert Downey Jr. als großer Bösewicht gibt es noch keine Handlungsinfos zum fünften Avengers-Film. In Deutschland soll der Marvel-Blockbuster am 29. April 2026 ins Kino kommen. Anthony Mackies ersten Captain America-Solofilm könnt ihr ab dem 13. Februar 2025 auf der großen Leinwand schauen.