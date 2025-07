Marvel-Schock: Großer Hollywood-Star wurde komplett aus neuem Fantastic Four-Film geschnitten

Der neue Fantastic Four-Film musste sich unterwegs von einem seiner größten Stars trennen. Wie Regisseur Matt Shakman verrät, wurde John Malkovich komplett aus dem Film geschnitten.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach: Das mit großer Spannung erwartete Fantastic Four-Reboot im Marvel Cinematic Universe kommt mit einer grandiosen Besetzung für die neue F4-Familie daher. Weiterhin gesellen sich talentierte Stars wie Juliar Garner, Ralph Ineson, Natasha Lyonne und Paul Walter Hauser zum Ensemble dazu. Und dann wäre da noch John Malkovich. Oder?

John Malkovich aus Fantastic Four-Reboot geschnitten

Im Mai 2024 wurde das Casting der US-amerikanischen Schauspiellegende in dem Marvel-Blockbuster bekannt. Wenige Tage vor dem Kinostart von The Fantastic Four: First Steps stellt sich nun allerdings heraus: Malkovich wurde komplett aus dem Film geschnitten – und das, obwohl er sogar ganz kurz im ersten Teaser-Trailer zu sehen war. In der finalen Schnittfassung bekommen wir ihn allerdings nicht zu Gesicht.

Das enthüllte Regisseur Matt Shakman im Interview mit Variety . Malkovich wäre gleich in den ersten Minuten von The Fantastic Four: First Steps als Bösewicht Ivan Kragoff aka Red Ghost in Erscheinung getreten, wenn wir die retrofuturistische Welt der F4 und ihre Hintergründe kennengelernt hätten. Laut Shakman sind einige Momente auf dem Boden des Schneideraums gelandet, um den Film auszubalancieren.

Zu Malkovichs Fehlen sagt Shakman nun:

Es hat mir das Herz gebrochen, ihn nicht in die endgültige Fassung des Films aufzunehmen, denn er ist einer meiner absoluten Lieblingsmenschen und eine meiner größten Inspirationen. Als jemand, der die Grenze zwischen Theater, Film und Fernsehen überschreitet, gibt es niemanden, der mich mehr inspiriert als der Gründer der Steppenwolf Theater Company.

Weiter sagt Shakman, dass er sich geehrt fühle, dass Malkovich überhaupt bei seinem ersten großen Marvel-Film mitgemacht hat, selbst wenn er jetzt nicht mehr darin auftaucht. Beide arbeiteten zuvor bereits im Rahmen von Shakmans Debütfilm Cut Bank – Kleine Morde unter Nachbarn aus dem Jahr 2014 zusammen.

Ob wir die geschnittenen Red Ghost-Szenen jemals sehen werden, ist aktuellen unklar. Denkbar wären sie als Bonus-Feature im Zuge der Heimkinoveröffentlichung. Längere Schnittfassung von MCU-Filmen werden in der Regel allerdings nicht veröffentlicht.

Wann startet The Fantastic Four: First Steps im Kino?

Auf John Malkovich als Red Ghost werden wir nun zwar verzichten müssen. Am Kinostart von The Fantastic Four: First Steps verändert das allerdings nicht. Ab dem 24. Juli 2025 erobert die neue F4-Familie hierzulande die große Leinwand. Auch im nächsten Avengers-Film werden die neu eingeführten Superheld:innen dabei sein.