Marvel-Serie enthüllt endlich den Schurken, der vor 6 Jahren aus den Avengers-Filmen gestrichen wurde

Agatha All Along enthüllt kurz vor dem Finale den wahren Bösewicht der Marvel-Serie. Dieser hätte schon vor sechs Jahren in den Avengers-Filmen an der Seite von Thanos zu sehen sein sollen.

In der neuen Marvel-Serie Agatha All Along stapeln sich die Geheimnisse und Mysterien. Nachdem zuletzt die rätselhafte Identität des Teens enthüllt wurde und sich dieser als zukünftiger Avenger offenbart hatte, tischt Folge 7 jetzt den nächsten gewaltigen Twist auf: Hinter einer Figur verbirgt sich ein bekannter Schurke, den Comic-Fans in den Avengers-Filmen zuvor vermisst haben.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Agatha All Along Folge 7!

Agatha All Along enthüllt Aubrey Plaza als Marvel-Bösewichtin Tod

Der Episodentitel Der Tod an meiner Hand war schon ein erster Hinweis, doch erst in den finalen Minuten der Folge erfolgte die große Überraschung: Die von Aubrey Plaza verkörperte Rio Vidal ist viel mehr als eine Jahrhunderte alte Grüne Hexe. Sie ist die Personifikation des Todes.

Zu dieser Erkenntnis kommt Hexe Lilia Calderu (Patti LuPone) im Zuge der jüngsten Prüfung des Hexenwegs, die uns zugleich eine Antwort auf ihr bisher erratisches Verhalten liefert. Lilias Bewusstsein springt nämlich unkontrolliert durch die Zeit – und nun zum Zeitpunkt einer früheren Begegnung mit Tod bzw. Death, bei der "Rio" erklärt: "Am Ende führen alle Wege zu mir."

Wer von Anfang an genau aufgepasst hat, konnte bereits zahlreiche Hinweise auf Rios wahre Identität als Sensenfrau finden. Hier nur eine kleine Auswahl:

Rios erster Auftritt findet in einer Leichenhalle statt.

In Folge 1 erklärt Agatha: " Du kannst mich nicht töten, das ist nicht erlaubt. "

" Als Billy in Folge 4 dem Tode nah zu sein scheint, schaut Agatha Rio verzweifelt an: " Lass es! "

" Ebenfalls in Folge 4 sagt Rio zu Agatha: " Du bekommst deine Macht wieder und ich kriege meine Leichen. "

" Rio musste in der Vergangenheit Agatha das Herz brechen, da sie ihren Job ausführen musste. Sie musste wohl Sohn Nicholas Scratch ins Totenreich holen.

In Folge 5 erklärt eine Nachricht des Hexenboards, dass der Tod unter ihnen ist. Rio lacht.

Die Enthüllung, dass Agatha seit Jahrhunderten eine queere Liebesbeziehung mit dem Tod persönlich führt und dieser als Bösewicht der Marvel-Serie dient, ist nicht nur für die verbleibenden zwei Folgen von Agatha All Along von großer Bedeutung, sondern auch für das MCU im Gesamten. Denn Tod hätte eigentlich schon vor sechs Jahren zu sehen sein sollen.

Marvel-Schurkin Lady Death wurde zuvor aus den Avengers-Filmen gestrichen

Der Tod selbst spielt in den Marvel-Comics eine große Rolle und ist darin als Charakter Death oder auch Lady Death bekannt. Vor allem in der Infinity Gauntlet-Reihe nimmt die Figur eine bedeutende Stellung ein. Darin will Thanos das Herz seiner kosmischen Angebeteten erobern und zerstört deshalb das halbe Universum mit den Infinity-Steinen.

Bevor Avengers 3: Infinity War im Jahr 2018 in die Kinos kam, hofften viele Comic-Fans auf einen Auftritt der Skelettschönheit. Doch letzten Endes wurde die Figur aus dem Film gestrichen. Den Grund dafür erklärte Co-Autor Stephen McFeeley damals im Gespräch mit Vulture folgendermaßen:

Das würde auch eine weitere Ebene, eine andere Existenzebene, schaffen, die das MCU möglicherweise noch nicht erreicht hat. Haben wir überhaupt schon metaphysische Charaktere?

Marvel Studios-Chef Kevin Feige äußerte sich hingegen etwas ausführlicher zur aus der Story gestrichenen Lady Death und wie die Thematik ihrer Beziehung zu Thanos trotzdem in die Avengers-Filme eingebaut wurde:

Wir sprachen über seine Motivation, und ein Großteil der Motivation im Zusammenhang mit Lady Death hat mit Gleichgewicht zu tun. Es geht um das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod, um die Überzeugung, dass das Leben außer Kontrolle geraten ist und dass es eine Korrektur geben muss. Wir wollten dies zur treibenden Kraft von Thanos und seiner Hintergrundgeschichte machen. Da haben [die Autoren und Regisseure] einen natürlicheren, geerdeten Weg gefunden ... nun ja, so geerdet wie ein riesiger verrückter Titan eben sein kann.

Seit dem Abschluss der Infinity-Saga hat sich im MCU allerdings viel getan und kosmische Entitäten sind längst keine Seltenheit mehr. So wurde zuletzt sogar die Existenz des Teufels offiziell bestätigt. Da Agatha All Along die düstere, übernatürliche und magische Fantasy-Ecke des MCU erforscht, kommt der erste Auftritt des Marvel-Todes jetzt zum richtigen Zeitpunkt.

Wann kommt Folge 8 von Agatha All Along zu Disney+?

Welche Rolle der Tod für das größere Marvel-Narrativ spielen könnte, erfahren wir schon nächste Woche. Die finalen zwei Folgen von Agatha All Along werden direkt auf einen Schlag veröffentlicht und sind ab dem 31. Oktober 2024 bei Disney+ zu sehen.