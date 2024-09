Avenger oder Mephisto: 3 Mavel-Theorien, wer sich hinter dem namenlosen Zauberer in Agatha All Along versteckt

In der MCU-Serie Agatha All Along macht die titelgebende Hexe Bekanntschaft mit einem namenlosen Teenager. Ist dieser in Wahrheit eine bekannter Avenger oder womöglich der Sohn des Teufels? Wir haben Theorien!

In WandaVision war es die neugierige Nachbarin Agnes, deren wahre Identität als großes Rätsel aufgebaut wurde, das sich nach sieben Folgen mit einer der kreativsten Enthüllungsszenen überhaupt auflöste. Die Spin-off-Serie Agatha All Along, die seit dem 19. September 2024 wöchentlich bei Disney+ läuft, hat erneut ein Mysterium, das Fantheorien und Spekulationen anfeuert.

Diesmal wird die Identität des von Heartstopper-Star Joe Locke verkörperten namenlosen Teenagers an Agatha Harkness' Seite zum großen Marvel-Rätsel. Aufgrund einer magischen Zensur scheint er keine persönlichen Informationen, wie seinen Namen, anderen Menschen preisgeben zu können. Also, wer ist er wirklich? Achtung, es folgen mögliche Spoiler.

Die ersten Folgen und Trailer geben bereits Hinweise, dass sich eine gewaltige Enthüllung im Verlauf der insgesamt neun Episoden anbahnt. Ist Teen in Wahrheit ein aus den Comics bekannter Avenger? Oder hat diesmal wirklich der Marvel-Teufel Mephisto seine Finger im Spiel? Hier findet ihr 3 spannende Theorien zu Teens wahrer Identität erklärt.

Agatha All Along Theorie 1: Der Teen ist Agathas Sohn Nicholas Scratch

WandaVision befeuerte damals wilde Theorien mit Agathas flauschigem Kaninchen, das auf den Namen Señor Scratchy hört. Am Ende steckte aber nicht der aus den Marvel-Comics bekannte Magier und Schurke Nicholas Scratch dahinter. Jetzt könnten diese Spekulationen tatsächlich noch Früchte tragen: It was Agatha(s son) all along.

Wer ist Nicholas Scratch? In den Marvel-Comics ist Nicholas der Sohn von Agatha Harkness und ein gefährlicher Zauberer, dessen sieben Kinder die Schurkengruppe der Salem's Seven gründeten. Klingt vertraut? So nennen sich auch die mysteriösen Gestalten, die in Agatha All Along in Westview aufschlagen.

Auch in Agatha All Along hatte die Hexe einst einen Sohn namens Nicholas Scratch. Womöglich opferte sie diesen im Austausch gegen das mächtige Darkhold. Was genau mit dem Kind geschah, haben wir bisher nicht erfahren. Ist er nun in Gestalt eines Teenagers zurückgekehrt, um sich zu rächen?

Das ist aber noch nicht alles. In den Marvel-Comics ist Nicholas zudem ein Diener des Teufels Mephisto. Ja, der Mephisto, den MCU-Fans hinter den Ereignissen in WandaVision einst vermuteten – und völlig daneben lagen. Diesmal könnte er aber nun wirklich als geheimer Bösewicht hinter allem stecken und womöglich Agathas Kind aus der Hölle nach Westview geschickt haben.

Für diese Theorie spricht, dass sich tatsächlich eine Art Mutter-Sohn-Dynamik zwischen Teen und Agatha entwickeln zu scheint. Vielleicht wird die MCU-Hexe am Ende der Witches' Road nicht etwa unvorstellbare Macht finden, sondern ihr totgeglaubtes Kind?

Agatha All Along Theorie 2: Teen ist der Avenger Billy Kaplan und Wanda Maximoffs Sohn

Auch wenn eine Nicholas Scratch-Enthüllung eine direkte emotionale Verbindung zur Serien-Hauptfigur versprechen würde, gibt es allerdings reichlich Hinweise, dass Teen in Wahrheit jemand ganz anderes ist. Seit längerer Zeit kursieren nämlich Gerüchte, dass Joe Lockes rätselhafter Charakter den Namen Billy Kaplan trägt und zu einem Young Avenger wird.

In den Marvel-Comics ist Billy Kaplan der bürgerliche Name des beliebten Young Avengers Wiccan, der erstmals 2005 in Erscheinung trat. Wie das potenzielle Comic-Vorbild ist auch Teen ein schwuler Jugendlicher mit magischen Fähigkeiten. Zudem zeigte uns der erste Teaser-Trailer Teen in einem Outfit, das entfernt an Wiccans Superheldenkostüm erinnert, welches auch in WandaVision referenziert wurde.

Moment, Wiccan war schon in WandaVision zu sehen? Hier kommt nun ein riesiger Comic-Twist ins Spiel. Billy Kaplan ist in der Vorlage die Wiedergeburt des Jahre zuvor ausgelöschten Sohns von Wanda Maximoff. Auch am Ende von WandaVision lösten sich Scarlet Witch' durch Magie erschaffene Kinder auf. Es wäre also möglich, dass Billys Seele daraufhin in den Körper eines "Teens" namens Billy Kaplan eingefahren ist. Nur kann sich dieser leider nicht an sein früheres Ich erinnern.

Ein weiterer Hinweis auf diese Theorien findet sich in einem neuen Teaser, der erstmals "Teens" magische Kräfte zeigt. Seine Magie ist blau – wie die vom kleinen Billy in Wandavision als auch Comic-Wiccan. Viele Fans sind jetzt schon fest davon überzeugt, dass Teen in Wahrheit Billy sein muss:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Agatha All Along Theorie 3: Teen wird zum Marvel-Mix aus Billy und Nicholas

Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass Agatha All Along den ersten richtigen Auftritt des späteren Young Avenger Wiccan vorbereiten könnte. Aber selbst wenn sich Teen als Billy Kaplan offenbart, muss das nicht automatisch mit einer Rückkehr von Wanda Maximoffs Kind einhergehen. Das Marvel Cinematic Universe könnte die Hintergründe des Comic-Charakters komplett umformen – wie schon bei vielen anderen Marvel-Figuren zuvor.

Es wäre für Comic-Fans sicherlich eine unerwartete Überraschung, wenn in Billy Kaplan nicht die zurückgekehrte Seele von Wandas Kind schlummert, sondern die Seele von Agathas eigenem Sohn, der ebenfalls magische Fähigkeit vererbt bekam. Damit würde das MCU Wiccans Origin-Story nicht an die Scarlet Witch, sondern an Agatha Harkness binden.

Für welchen Weg sich die Serie schlussendlich auch entscheidet: Über die wahre Identität von Teen hinaus drängt sich noch eine weitere Frage auf, die in den kommenden Episoden noch beantwortet werden muss. Wer hat den Jungen überhaupt mit einem Siegel verzaubert, um seine Identität zu verbergen? Und warum?

Ob sich eine oder mehrere dieser Theorien bewahrheiten, werden wir in den kommenden Wochen erfahren. Neue Episoden von Agatha All Along erscheinen immer donnerstags bei Disney+. Weiter geht es mit Folge 3 am 26. September 2024.