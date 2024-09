Agatha All Along schockt mit Mega-Twist, auf den Marvel-Fans seit über 3 Jahren warten – oder werden wir schon wieder reingelegt?

Die neue Marvel-Serie Agatha All Along überrascht in Folge 3 mit einer Enthüllung, die MCU-Fans nicht mehr für möglich hielten: Der Teufel Mephisto existiert tatsächlich.

Achtung, es folgen Spoiler zu Agatha All Along: Vor drei Jahren wurden Marvel-Fans geradezu paranoid. Mehrere Wochen lang brachte die Serie WandaVision uns mit höllischen Mephisto-Hinweisen an den Rand der Verzweiflung. Schlussendlich stellten sie sich alle als falsche Fährte heraus und die Existenz einer MCU-Version des Teufels blieb vorerst nichts weiter als eine Theorie.

Jetzt folgt überraschend die Erlösung in der Spin-off-Serie Agatha All Along. Die am 26. September 2024 bei Disney+ veröffentlichte 3. Folge bestätigt nämlich: Mephisto existiert im MCU tatsächlich! Aber werden wir den Marvel-Teufel auch zu sehen bekommen?

Agatha All Along erlöst Marvel-Fans mit neuem Mephisto-Hinweis

In der 3. Episode müssen sich Agatha Harkness (Kathryn Hahn) und ihr Hexenzirkel ihrer ersten Prüfung auf dem Hexenweg stellen. Dabei nimmt Magierin Jennifer Kale (Sasheer Zamata) den namenlosen Teenager-Zauberer (Joe Locke) zur Seite, um diesen vor Agatha zu warnen. Und dabei fällt ein Name, der Marvel Fans direkt aufhorchen lässt: Mephisto.

Marvel-Fans haben nun endlich die Gewissheit, dass der Teufel höchstpersönlich im MCU sein Unwesen treibt und unter Hexen bekannt ist. Das teuflische Namedropping ist aber mehr als nur Fanservice. Die Erwähnung Mephistos offenbart auch eine persönliche Verbindung zu Agathas tragischer Vergangenheit.

Unter Hexen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Agatha Harkness selbst für den Verlust ihres Sohnes Nicholas Scratch verantwortlich ist und diesen gegen das Darkhold und damit unbegrenzte Macht austauschte. Was genau mit Nicholas geschehen ist, dazu brodelt die Hexen-Gerüchteküche weiter:

Keiner weiß so richig, was mit ihm passiert ist. Manche glauben, er sei tot. Andere sagen, er sei vielleicht ein Dämon. Oder ein Helfer Mephistos.

Wir können davon ausgehen, dass Agatha All Along im weiteren Verlauf der Staffel noch tiefer in Agathas Vergangenheit und den Schmerz über den Verlust ihres Kindes eintauchen wird. Ob nach dieser Mephisto-Enthüllung der Teufel selbst sein MCU-Debüt geben wird, ist noch nicht bekannt.

Möglich wäre natürlich ein höllischer Cameo in einem Flashback, der enthüllen könnte, dass Agatha tatsächlich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Oder steckt am Ende vielleicht Mephisto selbst hinter dem magischen Siegel, das Teens wahre Identität verbirgt?

Auf eine andere Möglichkeit sollten sich Marvel-Fans aber sicherheitshalber einstellen: Mit dem WandaVision-Spin-off könnte uns das MCU schon wieder auf eine komplett falsche Fährte locken. Diesmal stehen die Chancen aber deutlich besser.



Wann kommt Agatha All Along Folge 4 zu Disney+?

Sechs Episoden hat Agatha All Along noch Zeit, in denen uns die Marvel-Serie mit weiteren Mephisto-Hinweisen und vielleicht sogar einem Gastauftritt des MCU-Teufels überraschen kann.

Weiter geht es mit Folge 4 am 3. Oktober 2024. Neue Folgen stehen immer donnerstags ab 3 Uhr morgens auf Disney+ zum Streamen bereitet. Das Finale der Marvel-Serie erscheint mit einer Doppelfolge pünktlich zum Halloween am 31. Oktober 2024.