Marvel spoilert riesige Überraschung aus neuem Film – so, dass es wirklich niemand übersieht

Zu Beginn des Abspanns wird im neuen Marvel-Blockbuster ein neuer Titel enthüllt. Das Studio nimmt die Überraschung jetzt schon allen vorweg, die Thunderbolts* noch nicht gesehen haben.

Bei jedem Marvel-Blockbuster lohnt es sich, während des Abspanns bis ganz zum Schluss im Kino sitzenzubleiben. Auch der aktuelle Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) belohnt Fans mit Überraschungen. Thunderbolts* wartet nicht nur mit zwei Post-Credit-Szenen auf, von denen eine die wichtigste seit Avengers: Endgame ist.

Als Bonus bekommt der Film auch einen ganz neuen Titel. Weniger als eine Woche nach Kinostart beginnt Marvel jetzt, diese Enthüllung schon für alle vorwegzunehmen, die den Blockbuster noch nicht gesehen haben.

Achtung, es folgen Spoiler zu Thunderbolts*!

Thunderbolts*-Billboards in Los Angeles werden mit neuem Filmtitel überarbeitet

Im Abspann des neuen MCU-Films wird der Titel von Thunderbolts* zu The New Avengers geändert. Zuvor wurde das Team aus Antiheld:innen von Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) in einer übereifrigen Presseerklärung zum offiziellen neuen Nachfolgeteam mit dem legendären Titel erklärt.

Thunderbolts* aka The New Avengers läuft seit dem 1. Mai 2025 im Kino. Laut Screen Rant werden in Los Angeles gerade die Billboards zu dem Marvel-Blockbuster mit dem neuen Titel überarbeitet. Hier seht ihr auf X eine fertige, aktuelle Werbetafel:

Wer von dem bisherigen Titel des neuen MCU-Beitrags noch nicht ins Kino gelockt wurde, könnte durch den großen The New Avengers-Schriftzug jetzt womöglich mehr Interesse an dem Film entwickeln. Da der neue Titel durch Spoiler im Netz kein allzu großes Geheimnis mehr ist, hat es Marvel jetzt offenbar auch ganz offiziell gemacht.

Wann startet Thunderbolts* bei Disney+?

Ein offizielles Streaming-Datum für den neuen MCU-Film steht noch nicht fest. Wir gehen davon aus, dass Thunderbolts* Ende Juli oder Anfang August ins Disney+-Abo kommt.

