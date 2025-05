Wann kommt Thunderbolts* zu Disney+? Streaming-Start des neuen Marvel-Films bald möglich

Nach dem Kinostart von Thunderbolts* fragen sich viele Marvel-Fans, wann der Film zu Disney+ kommt. Alle wichtigen Infos zum Streaming-Start erfahrt ihr hier.

Die Ära der Avengers ist vorbei, jetzt kommen die Thunderbolts! Das Marvel Cinematic Universe stellt uns im Kino ein neues Superheld:innen-Team vor, das von Yelena Belova aka White Widow (Florence Pugh) angeführt wird. In Thunderbolts* finden Marvels Außenseiter:innen zusammen. Doch wann treffen sie bei Disney+ ein?

Die Zeiten, in denen wir ein halbes Jahr auf Heimkinoveröffentlichungen warten mussten, sind längst vorbei. Gerade bei Filmen, die von Disney ins Kino gebracht werden, kann man in der Regel davon ausgehen, dass sie kurze Zeit später bei dem Streaming-Dienst Disney+ im Abo erscheinen. Dazu gehören auch (fast) alle MCU-Filme.

Im Stream: Wann kommt Thunderbolts* zu Disney+?

Bisher hat Disney+ kein offizielles Datum für den Streaming-Start von Thunderbolts* verkündet. Wenn wir uns die vergangenen MCU-Filme anschauen, lässt sich jedoch eine Tendenz ausmachen, wann der Film bei dem Streamer eintrifft:

Thunderbolts* startet voraussichtlich Ende Juli/Anfang August bei Disney+.

Dieser Zeitraum lässt sich von den Streaming-Starts vergangener MCU-Filme ableiten, bei denen zuletzt rund drei Monate zwischen der Veröffentlichung im Kino und bei Disney+ vergingen. Konkret sieht das wie folgt aus:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania kam am 17. Februar 2023 in den USA ins Kino und erschien am 17. Mai 2023 bei Disney+. Dazwischen lagen 89 Tage.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 kam am 5. Mai 2023 in den USA ins Kino und erschien am 2. August 2023 bei Disney+. Dazwischen lagen 89 Tage.

The Marvels kam am 7. November 2023 in den USA ins Kino und erschien am 7. Februar 2024 bei Disney+. Dazwischen lagen 92 Tage.

Die große Ausnahme war Deadpool & Wolverine, der im Kino so erfolgreich lief, dass der Start bei Disney+ eineinhalb Monate länger brauchte. 109 Tage sind hier ins Land gezogen, ehe der am 26. Juli 2024 im Kino gestartete Film ab 12. November 2024 bei Disney+ eintraf und den Veröffentlichungsrhythmus durcheinander brachte.

Wie die Sache dieses Jahr aussieht, muss sich erst noch zeigen. Sowohl für Captain America: Brave New World (Kinostart: Ende Februar) als auch Thunderbolts* (Kinostart Anfang Mai) stehen noch keine Streaming-Starttermine fest. Dafür wissen wir, welcher Marvel-Film als Nächstes ins Kino kommt: The Fantastic Four: First Steps am 24. Juli 2025.

Gibt es Thunderbolts* auch bei Netflix, Amazon und Co.?

Seit dem Start von Disney+ passiert es nur noch in Ausnahmefällen, dass Disney-Filme bei einem anderen Streaming-Dienst ins Abo wandern. Wir sollten also nicht damit rechnen, dass Thunderbolts* in absehbarer Zeit bei Netflix aufschlägt. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, den Film auch ohne ein Abo bei Disney+ zu streamen.

Mehr zu Thunderbolts*:

Wie viele anderen Filme erscheint Thunderbolts* nicht nur in physischer Form auf 4K, Blu-ray und DVD, sondern auch digital im Heimkino. Das bedeutet, ihr könnt den Marvel-Kracher mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen, etwa bei Amazon Prime Video. Zum Start liegen die Preise meist zwischen 15 und 20 Euro.