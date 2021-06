Marvel-Star isst zum Geburtstag ein Insekt – das bizarre Video wird euch noch im Schlaf verfolgen

Am Montag feierte Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt seinen 42. Geburtstag. Auch Regisseur James Gunn hat ihm gratuliert – mit einem mehr als bizarren Glückwunsch-Video.

Am 21. Juni 2021 durfte sich MCU-Star Chris Pratt feiern lassen, denn an diesem Tag wurde der Schauspieler 42 Jahre alt. Neben der Familie und Freunden des Guardians of the Galaxy-Stars bekam Pratt auch von Fans auf Twitter unzählige Glückwünsche.

Darunter hat sich auch das Glückwunsch-Video von Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn gemischt, das besonders bizarr ausgefallen ist. Alle Vegetarier und Tierfreunde sind ab hier gewarnt, alle Menschen mit einer Insektenphobie auch.

MCU-Star Chris Pratt isst im skurrilen Glückwunsch-Video eine Schnake

Comic Book ist auf den Post von James Gunn gestoßen, in dem der Marvel-Regisseur seinem Guardians of the Galaxy-Star zum Geburtstag gratuliert – mit einem Video, in dem Chris Pratt bei Gunn zuhause ist und mal eben eine Schnake isst:

Alles Gute zum Geburtstag an meinen lebenslangen Kumpel @prattprattpratt. Hier ist ein Video aus der Zeit, in der er zu mir nach Hause kam und ohne Grund ein Insekt gegessen hat.

Auf Twitter kommentierte jemand, dass das Video ein Fake sei, doch Gunn versichert darunter, dass es real ist. Auch wenn es sich dabei nur um ein kleines Insekt handelt, ist der Anblick des Schnaken futternden Chris Pratt trotzdem ziemlich ekelhaft. Gerade das Ende, wenn der Marvel-Star das Insekt noch genüsslich zerkaut und mit einem schaurigen Lächeln runterschluckt, ist der Stoff, aus dem Alpträume gestrickt sind.

Schaut hier noch das Video mit der großen Vorschau der kommenden MCU-Kinofilme:

MCU-Fans müssen sich noch etwas gedulden, bevor Chris Pratt in Guardians of the Galaxy 3 wieder als Star-Lord zu sehen ist. In Deutschland soll der Blockbuster am 4. Mai 2023 starten. Ob Pratt in dem Marvel-Film dann auch Insekten verspeist oder mit anderen bizarren überrascht, wird sich dann zeigen.

Podcast für Marvel-Fans: Ist WandaVision besser als die MCU-Filme?

Die Marvel-Serie WandaVision wurde so lang und intensiv diskutiert wie kaum ein anderes Projekt aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU). In dieser Folge von Streamgestöber dreht sich alles um die Besonderheiten der Serie.

Was unterscheidet WandaVision von anderen Marvel-Projekten? Wo liegen die Stärken und Schwächen der 9 Episoden langen Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany? Und ist sie vielleicht sogar besser als die Kinofilme aus dem MCU?



