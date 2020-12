Guardians of the Galaxy 3 ist nicht genug: James Gunn hat 2 große Überraschungen für euch

Noch ziemlich lange müssen wir auf Guardians of the Galaxy 3 warten. Disney hält für die Fans aber zwei Geschenke bereit, damit das Star Lord-Team nicht in Vergessenheit gerät.

Im Rahmen des Investor Days hat Disney diverse neue Projekte vorgestellt. Auch zu Guardians of the Galaxy 3 gab es zwei gewichtige Informationen, über die sich viele Fans garantiert freuen werden: Noch vor dem neuen Kinofilm mit der zusammengewürfelten Truppe um Star Lord (Chris Pratt) wird es ein Holiday Special geben.

Das geplante The Guardians of the Galaxy Holiday Special ist ein Live-Action-Programm, welches exklusiv auf Disney+ erscheinen wird. Manche von euch werden sich bestimmt an das The Star Wars Holiday Special von 1978 erinnern: Für Fans war es ein Augenschmaus, andere Zuschauer haben nur den Kopf geschüttelt.

James Gunn präsentiert die Überraschung zu Guardians of the Galaxy 3

Das weiß natürlich auch Regisseur James Gunn. Aber der freut sich wahnsinnig über die Möglichkeit, endlich eine Idee umsetzen zu können, an die er seit Jahren glaubt. Das könnt ihr seinem Twitter-Post entnehmen.

Selbst wenn ich das hier sehe, muss ich lachen. Eine meiner Lieblingsgeschichten überhaupt, mit denen ich Kevin Feige über die Jahre hinweg endlos genervt habe. Ich kann nicht glauben, dass wir das tatsächlich machen. Und ja, ich habe das Star Wars Holiday Special als Kind unironisch geliebt.

Groot aus Guardians of the Galaxy bekommt Solo-Auftritte

Aber damit nicht genug: Der Streamingdienst hält noch eine zweite Überraschung für alle Guardians-Fans bereithält. Disney+ setzt ganz auf Baby Groot. Der kleine Kerl, der in Teil 3 der Guardians-Reihe mittlerweile zu einem Teenager herangewachsen sein dürfte, wird auf dem Streamingdienst diverse kurze Abenteuer erleben.

Es wird eine kurze Zeichentrickserie entwickelt, die sich ganz auf den Burschen konzentriert, seine Geschichte näher beleuchtet und den Fans "neue und ungewöhnliche Charaktere" präsentiert.

Wann genau beide Überraschungen auf Disney+ zu sehen sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Guardians of the Galaxy 3 werden wir erst 2022/2023 in den Kinos sehen können.

Was haltet ihr von einem The Guardians of the Galaxy Holiday Special? Würde ihr euch eine Groot-Zeichentrickserie anschauen?