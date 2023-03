Marvel-Star Jonathan Majors verhaftet: Die Vorwürfe gegen den Kang-Darsteller erklärt

Am Wochenende wurde der Schauspieler Jonathan Majors festgenommen. Bekannt ist er aus dem Rocky-Ableger Creed III und den Marvel-Projekten Loki und Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Jonathan Majors wurde am Samstagabend in New York von der Polizei festgenommen. Dem US-amerikanischen Schauspieler wird häusliche Gewalt vorgeworfen, wie der Hollywood Reporter und andere US-Medien übereinstimmend berichten. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 30-jährige Frau, die einen Notruf absetzte.

Der Notruf ging kurz vor Mitternacht bei der Polizei ein. Majors wurde daraufhin im New Yorker Stadtteil Chelsea verhaftet. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen am Kopf und am Hals ins Krankenhaus gebracht. Majors wurden im Zuge der Verhaftung Strangulierung, Körperverletzung und Belästigung vorgeworfen.

Trotz Verhaftung: Jonathan Majors ist laut seiner Anwältin komplett unschuldig und es gibt Beweise dafür

Die Festnahme ging ohne Widerstände über die Bühne. Priya Chaudhry, Majors Anwältin, ließ in einem Statement verlauten, dass Majors nichts falsch gemacht hat.

Alle Beweise zeigen, dass Mr. Majors komplett unschuldig ist und [die Frau] in keiner Weise angegriffen hat. Das NYPD muss in einer solchen Situationen eine Verhaftung vornehmen und das ist der einzige Grund, warum Mr. Majors verhaftet wurde.

Disney Jonathan Majors in Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Bei einem der Beweise handelt es sich offenbar um eine Videoaufnahme, die genau zeigen soll, was zwischen dem Schauspieler und der Frau vorgefallen ist. Gegenüber der Polizei hat die Frau angegeben, von Majors angegriffen worden zu sein, wie im Polizeiprotokoll festgehalten wurde. Diese Aussage soll sie nun jedoch widerrufen haben.

Welche Folgen haben die Verhaftung und die Vorwürfe für Marvel-Star Jonathan Majors?

Majors hat einen beachtlichen Karriereaufstieg hingelegt. Seit Beginn der 2010er Jahre steht er vor der Kamera. Seinen ersten Achtungserfolg erzielte er in dem Indie-Drama The Last Black Man in San Francisco aus dem Jahr 2019, ehe er sich mit der HBO-Serie Lovecraft Country als Leading Man in Hollywood positioniert.

Aktuell ist er in zwei großen Kinofilmen zu sehen: Creed III und Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Besonders sein Marvel-Engagement sorgt für Aufsehen: In dem Mega-Franchise von Disney wird Majors zum großen Bösewicht Kang der Eroberer aufgebaut, der noch in vielen weiteren Filmen und Serien auftauchen soll.

Wie sich die Verhaftung und die Vorwürfe auf Majors Karriere auswirken, ist derzeit noch nicht in Gänze abzusehen. Konkret gehandelt hat bisher nur die US Army, für die Majors eine Werbekampagne umgesetzt hat. Diese Kampagne wurde vorerst unterbrochen, bis die Untersuchungen in dem Fall abgeschlossen sind.