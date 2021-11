Marvel Studios' Hawkeye: Gewinne zwei Kinotickets für das Preview-Event in Berlin und schaue die ersten 2 Folgen vor allen anderen!

Am 24.11. startet die neue Marvel Serie Hawkeye auf Disney+ und ihr habt die einmalige Möglichkeit, die ersten beiden Folgen gemeinsam mit uns vorab im Kino zu schauen. Wir verlosen 70x2 Tickets für das exklusive Screening am 22. November in Berlin.

Am 24.11. startet die neue Marvel Serie Hawkeye auf Disney+ und ihr habt die einmalige Möglichkeit, die ersten beiden Folgen gemeinsam mit uns vorab im Kino zu schauen. Wir verlosen 70x2 Tickets für das exklusive Screening am 22. November in Berlin – präsentiert von Moviepilot und Filmstarts. Clint Barton (Jeremy Renner) ist ein hervorragender Bogenschütze, Avenger, ehemaliger Agent von S.H.I.E.L.D – und Familienvater. Sein größter Weihnachtswunsch ist es, das Fest mit seinen Liebsten verbringen zu können. Doch das ist leichter gesagt als getan, als ihn seine Vergangenheit einholt. Um diese dunkle Bedrohung aufzuhalten tut er sich recht unfreiwillig mit der jungen und überaus talentierten Bogenschützin Kate Bishop (Hailee Steinfeld) zusammen, um Weihnachten doch noch mit seiner Familie verbringen zu können. Unsere Hosts Yves und Sebastian laden euch deshalb ein, mit ihnen vor allen anderen die ersten zwei Folgen von Hawkeye zu sehen. Macht mit und gewinnt Karten für das exklusive Kino-Event am 22. November 2021 in Berlin! Dazu müsst ihr uns nur folgende Frage beantworten: Welche ist eure Lieblingsfigur im MCU? Du musst bei Moviepilot angemeldet sein, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Jetzt anmelden Gewinnspiel