Marvel Studios’ Loki Staffel 2 – Gewinnt jetzt Tickets für die exklusive Preview am 04. Oktober

Am 06. Oktober kehrt eine der besten Marvel Serien überhaupt zurück: Loki mit Tom Hiddleston. Wie ihr exklusiv einen ersten Einblick in Staffel 2 erhaltet, erfahrt ihr hier.

Am 06. Oktober startet die mit Spannung erwartete zweite Staffel von Marvel Studios’ Loki und ihr habt die einmalige Möglichkeit, die ersten beiden Folgen bereits zwei Tage vor dem weltweiten Start auf Disney+ auf der großen Leinwand zu sehen.

Gemeinsam mit FILMSTARTS vergeben wir 150x2 Plätze für die exklusiven Previews am 04. Oktober in Berlin, München und Köln.

Loki Staffel 2 – eine der besten MCU-Serien geht endlich weiter

Staffel 2 von Marvel Studios' Loki knüpft an das schockierende Finale der ersten Staffel an, als sich Loki (Tom Hiddleston) im Kampf um das Fortbestehen der Time Variance Authority wiederfindet. Zusammen mit Mobius, Hunter B-15 und einem Team aus neuen und zurückkehrenden Charakteren navigiert Loki durch ein sich ständig erweiterndes und immer gefährlicheres Multiversum auf der Suche nach Sylvie, Richterin Ravonna Renslayer, Miss Minutes und der Wahrheit darüber, was es bedeutet, einen freien Willen und eine glorreiche Bestimmung zu haben.

Die neuen Folgen können ab 6. Oktober wöchentlich exklusiv auf Disney+ gestreamt werden.

Der aktuelle Trailer lässt die Vorfreude steigen:

Loki - S02 Trailer 2 (Deutsch) HD

