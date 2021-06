Massig Star Wars-Nachschub bei Disney: Zwei fast vergessene Filme und drei Serien erstmals als Stream

Bei Disney+ verstecken sich seit heute zwei Star Wars-Filme, die viel zu selten Erwähnung finden. Es handelt sich um die Ewok-Abenteuer aus den 1980er Jahren.

Im Rahmen der über 40-jährigen Star Wars-Geschichte wurden nicht nur große Kinofilme veröffentlicht. Im Lauf der Jahre gab es auch einige Ausreißer, die auf den ersten Blick gar nicht in den Sternenkrieg passen. Das Star Wars Holiday Special dürfte in seiner eigenwilligen Pracht der wohl bekannteste dieser Ausreißer sein.

In den 1980er Jahren wurden jedoch zwei weitere Star Wars-Filme produziert, über die heute kaum jemand spricht. Es handelt sich um Ewoks - Karawane der Tapferen und Ewoks - Kampf um Endor. Ab sofort könnt ihr diese fast vergessenen Star Wars-Schätze bei Disney+ streamen. Macht euch auf knuddelige wie actionreiche Abenteuer gefasst.

Star Wars: Beide Ewok-Filme ab sofort bei Disney+

Nach dem Ende der Originaltrilogie wurden die Ewok-Filme für den US-Sender ABC produziert. Die Handlung des ersten Teils ist zwischen den Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt und erzählt von der Towani-Familie, die mit ihrem Raumschiff auf dem Waldmond Endor abstürzt.

Hier könnt ihr den Trailer zum ersten Ewok-Film schauen:

Ewoks - Karawane der Tapferen - Trailer (Deutsch)

Der Junge Mace und seine kleine Schwester Cindel finden Zuflucht bei den Ewoks. Gemeinsam mit den knuddeligen Weltraumteddys versuchen sie, ihre Eltern aus den Fängen des Ungeheuers Gorax zu befreien. Der zweite Teil setzt rund sechs Monate später ein und erzählt vom Kampf gegen den bösen König Terak und die Hexe Charal.

Neben dem Schauplatz ist der furchtlose Wicket W. Warrick die größte Verbindung zu den Star Wars-Filmen. Der von Warwick Davis verkörperte Ewok trifft in Die Rückkehr der Jedi-Ritter auf die Held:innen der Originaltrilogie. Die Ewok-Filme verraten uns, was er vor dem alles entscheidenden Kampf gegen das Imperium auf Endor erlebt hat.

Noch mehr Star Wars-Nachschub auf Disney+

Offiziell gehören Karawane der Tapferen und Kampf um Endor nicht mehr zum Star Wars-Kanon. Stattdessen führt Disney+ die Filme unter dem Label Star Wars Vintage. Dazu gehören auch folgende Serien, die ihr ab sofort bei Disney+ streamen könnt:

Keine Panik: Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) wurde nicht aus dem Kanon gestrichen. Star Wars: Clone Wars ist eine eigenständige Serie aus dem Jahr 2003, die von Genndy Tartakovsky geschaffen wurde und zwischen Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger und Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith spielt.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Von The Book of Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

