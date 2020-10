Matrix-Fortsetzungen: Beim Prime Day gibt es die 4K-Versionen besonders günstig

Die Matrix-Filme mit Keanu Reeves gibt es gerade alle sehr günstig anlässlich des Amazon Prime Days. Hier findet ihr alle Infos zum Angebot.

Der Kinostart von Matrix 4 liegt zwar noch in weiter Ferne. Dennoch existieren bereits drei Teile der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves in der Hauptrolle, die wir uns in der Zwischenzeit anschauen können.

Dank dem Amazon Prime Day erreicht uns heute ein Angebot zur Blu-ray-Box, die alle drei bisherigen Filme vereint. Darüber hinaus können auch Fans ihre 4K-Sammlung mit den Fortsetzungen aufstocken.

Hier findet ihr die Angebote:

Für die Blu-ray-Box, die auch mit einigen spannenden Extras daherkommt, würde man normalerweise um die 15 Euro bezahlen. Beim Amazon Prime Day gibt es Sammlung für zehn Euro, was fraglos ein guter Preis für drei Blu-rays ist.

© Warner Bros. Matrix Revolutions

Noch besser fällt das Angebot bei den 4K-Versionen der Sequels aus. Normalweise würdet ihr hier an die 28 Euro auf den Tisch legen. Jetzt sind es gerade einmal 13 Euro. Da bleibt nur zu hoffen, dass Teil 1 auch noch reduziert wird.

Matrix 4 mit Keanu Reeves startet im Dezember 2021

Aktuell laufen die Dreharbeiten zum vierten Matrix-Film, der nicht nur Keanu Reeves als Neo, sondern auch Carrie-Anne Moss als Trinity zurückbringt. Ursprünglich sollte der Film bereits nächstes Jahr im Mai starten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Fortsetzung aktuell auf den 23. Dezember 2021 geschoben.

Obwohl die Wachowski-Schwestern bisher alle ihre Kinofilme gemeinsam gedreht haben, kehrt bei Matrix 4 nur Lana Wachowskis auf dem Regiestuhl zurück. Gemeinsam mit Cloud Atlas-Autor David Mitchell und Sense8-Veteran Aleksandar Hemon hat sie zudem das Drehbuch zum neusten Teil der Science-Fiction-Reihe geschrieben.

Holt ihr euch die Matrix-Filme beim Prime Day? Oder habt ihr sie längst?