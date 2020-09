Matrix-Quiz: 13 knifflige Fragen zur Sci-Fi-Reihe mit Keanu Reeves

Heute Abend zeigt Kabel Eins die ersten zwei Matrix-Filme. Wir haben daher ein kleines Quiz zusammengestellt, um euer Wissen über die Sci-Fi-Reihe mit Keanu Reeves zu testen.

Der Kinostart von Matrix 4 liegt noch in weiter Ferne. Dafür zeigt Kabel Eins heute Abend den Beginn der epischen Filmreihe mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Pünktlich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr geht es mit Matrix los. Direkt im Anschluss um 23:00 Uhr folgt dann die Fortsetzung Matrix Reloaded.

Wir haben dieses Matrix-Doppel zum Anlass genommen und ein - hoffentlich - kniffliges Quiz zu den Filmen erstellt. Das setzt sich insgesamt aus 13 Fragen zusammen und geht quer durch die gesamte Reihe. Inhaltliche Details, Trivia-Infos und auch ein kleiner Ausblick zu Teil 4: Im nachfolgenden Matrix-Quiz findet ihr eine bunte Auswahl an Fragen.

Matrix mit Keanu Reeves: Testet euer Wissen im Quiz

Für welche Pille hat sich Neo noch einmal entschieden? Welcher ist der erfolgreichste Teil der Reihe? Und wer steckt als großer Choreograf hinter den furiosen Kampfszenen der Matrix-Filme? Jetzt ist euer Wissen gefragt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Apester, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Apester Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kabel Eins setzt die Ausstrahlung der Matrix-Reihe nächsten Montag um 20:15 Uhr mit Matrix Revolutions fort. Bis zum Kinostart von Teil 4 müssen wir uns aber noch eine ganze Weile gedulden. Ursprünglich sollte dieser bereits nächstes Jahr erfolgen. Aufgrund der Corona-Situation kommt Matrix 4 erst am 31. März 2022 ins Kino.

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss kehren in den Hauptrollen zurück. Als Neo und Trinity werden sie in ein neues Matrix-Abenteuer gesogen, das von Reeves zuletzt als berührende Liebesgeschichte umschrieben wurde. Wir dürfen also gespannt sein, was sich Lana Wachowski für die Fortsetzung ausgedacht hat.

Gemeinsam mit David Mitchell und Aleksandar Hemon hat die Co-Regisseurin der ersten drei Matrix-Filme das Drehbuch für Teil 4 geschrieben. Auf dem Regiestuhl nimmt sie dieses Mal aber allein Platz. Zuvor teilte sie sich diese Aufgabe immer mit ihrer Schwester, Lilly Wachowski.

Wie gut habt ihr in unserem Matrix-Quiz abgeschnitten?