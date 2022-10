Matrix-Star der ersten Stunde sagt seine Meinung zu Teil 4 und sie bringt wirklich niemandem was

Viele Matrix-Fans warteten auf Laurence Fishburnes Meinung zu Teil 4 der Sci-Fi-Reihe. Am Ende fiel sie leider sehr kraftlos aus.

Im Vorfeld des Matrix Resurrections-Kinostarts fragten sich viele Sci-Fi-Fans, warum Laurence Fishburne nicht als Mentor Morpheus zurückkehrte. Schulterzuckend enthüllte er damals, er sei nicht einmal gefragt worden (via The Wrap ). Seitdem wartet die Community auf ein Teil 4-Urteil von dem übergangenem Star. Nun hat er sich geäußert, aber so wirklich brauchbar ist an dieser Äußerung nichts.

Übergangener Matrix-Star hat unnütze Meinung zum 4. Teil der Sci-Fi-Reihe

Zu Variety sagte er:

[Matrix Resurrections] war nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte. Und nicht so gut, wie ich gehofft hatte. [Trinity-Darstellerin] Carrie-Anne [Moss] und Keanu [Reeves] haben einfach ihr Ding durchgezogen.

Er bedauere es nicht, an Teil 4 nicht teilgenommen zu haben, fügte er hinzu. Weitere Stellungnahmen gab es nicht. Viele Matrix-Fans hatten sich von Fishburne entweder eine zornige Kritik oder eine flammende Verteidigungsrede erhofft. Als Cast-Mitglied der ersten drei Teile hätte er einzigartige Einblicke für einen Vergleich heranziehen können.

Bei großen Teilen der Sci-Fi-Community ist der Film durchgefallen. Matrix 4 sei nicht mehr als eine lächerliche Kopie der Original-Trilogie, urteilen manche Fans. Einen fünften Teil wird es wohl nie geben. Auch dafür hat Fishburne vermutlich nur ein Schulterzucken übrig.

Was haltet ihr von Laurence Fishburnes Meinung?