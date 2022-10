Legendäre Horror-Reihe kehrt zurück: Neuer Silent Hill-Film angekündigt und die wichtigste Person ist wieder dabei

10 Jahre nach der Horror-Katastrophe von Teil 2 kommt ein dritter Silent Hill-Film. Dank der Rückkehr einer Person hoffen Fans auf einen neuen Lichtblick für die Reihe.

Die Film-Adaptionen des Kult-Videospiels Silent Hill haben eine wechselhafte Geschichte. Der erste Silent Hill gilt vielen als eine der besten Spiel-Umsetzungen überhaupt, das Sequel Silent Hill: Revelation fiel bei den meisten Fans und Kritiker:innen völlig durch. 10 Jahre danach wurde jetzt ein neuer Film namens Return to Silent Hill angekündigt. Die Community darf auf die Rettung der Reihe hoffen. Denn eine Person kehrt zurück.

Silent Hill-Regisseur kehrt für Teil 3 zurück: Horror-Story wird Lieblingsfigur zeigen

Dabei handelt es sich um Christophe Gans, den Macher des ersten Teils. Der französische Regisseur hatte sein Gespür für Horror-Stimmungen unter anderem schon bei Pakt der Wölfe unter Beweis gestellt und erhob auch Silent Hill weit über andere Videospiel-Adaptionen.

Wie IGN berichtet, stellten Gans und Produzent Victor Hadida kürzlich die grobe Story des neuen Films vor und zeigten auf Storyboards erste Eindrücke zu den Szenen. Return to Silent Hill soll auf dem zweiten Teil der Spielreihe basieren, in dem ein junger Witwer im Horror-Städtchen landet, nachdem er einen Brief von seiner toten Frau erhalten hat.

Im Übrigen wird unter anderem Monster-Liebling Pyramid Head zurückkehren. Generell klingt der dritte Film in Gans' Beschreibung eher nach einem Reboot als einem Sequel. Der neue Silent Hill sei völlig unabhängig von den Vorgängern und respektiere die Entwicklung der Spielereihe, so der Regisseur.

Wann kommt der Horrorfilm Silent Hill 3 ins Kino?

Bis wir über den Erfolg dieses Ansatzes selbst urteilen können, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. In Anbetracht des gegenwärtigen Produktionsstadiums rechnen wir nicht vor Ende 2024 mit einem Kinostart.

Wollt ihr Silent Hill 3 sehen?