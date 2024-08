Maxton Hall mit Engeln jetzt streamen: Das Fantasy-Remake muss eine beliebte Reihe retten

Seit kurzem könnt ihr eine Fantasy-Serie streamen, die für Maxton Hall-Fans wie gemacht ist. Dabei ist Fallen der zweite Versuch, die Geschichte zu adaptieren.

Es geht doch nichts über eine gepflegte Internats-Story, am besten mit einer Dreiecksgeschichte, einer Prise Mystery und vielleicht auch gefallenen Engeln. Genau das bietet die neue Fantasy-Serie Fallen, die seit Montag in Deutschland streamt. Wer sich gerne in den Korridoren von Maxton Hall verliert, könnte hier fündig werden.

Für Maxton Hall-Fans: Fantasy und Internats-Geschichte treffen in Fallen aufeinander

Die Fallen-Serie folgt der Geschichte der 17-jährigen Lucinde Price, die auch Luce genannt wird und ein gewöhnliches Leben führt. Nach einem schweren Unfall wird sie auf das Internat Sword & Cross geschickt, wo sie ihre bisherigen Überzeugungen über die Welt infrage stellen muss. Dort begegnet sie zwei sehr unterschiedlichen Jungen: Cam, der ständig gegen die Regeln verstößt, und Daniel, der sich lieber zurückzieht. Luce entdeckt jedoch eine geheimnisvolle Verbindung zu beiden und findet heraus, dass sie gefallene Engel sind.



Schaut euch den Trailer für Fallen an:

Fallen - S01 Trailer (English) HD

Jessica Alexander (Arielle, die Meerjungfrau) spielt Luce, während die Rollen von Cam und Daniel von The Last Kingdom-Darsteller Timothy Innes und Gijs Blom (The Letter for the King) übernommen werden. Deep Space Nine- und Game of Thrones-Veteran Alexander Siddig und Ted Lasso-Star Sarah Niles runden das Ensemble ab.

Zur Vorbereitung: Der erste Fallen-Band bei Amazon *

* Zum Streamen: Fallen Staffel 1 bei WOW *

Beim zweiten Versuch soll es mit der Fallen-Adaption klappen

Bei der Serie des brasilianischen Streaming-Dienstes Globoplay handelt es sich bereits um die zweite Adaption der Fallen-Reihe von Lauren Kate. Band 1, Engelsnacht, wurde 2016 als Kinofilm Fallen - Engelsnacht verfilmt. Das Fantasy-Abenteuer erhielt damals wenig Aufmerksamkeit und nicht einmal einen landesweiten Start in den USA. In Deutschland lösten nur 25.000 Menschen Tickets für die Engelsnacht (via Blickpunkt:Film ). Wer den Film nachholen will, kann das derzeit mit einem Abo bei Amazon Prime Video und Joyn+ tun.

Mit der Serie wurde nun der zweite Anlauf der Bestseller-Verfilmung veröffentlicht. Insgesamt gibt es nämlich sechs Bücher in der Reihe von Lauren Kate, die genug Stoff für mehrere Staffeln bieten. Ob die Fantasy-Reihe in Serienform weiterleben darf, ist allerdings noch nicht sicher. Die 2. Staffel von Maxton Hall wurde indes schon bestätigt.

Alle 8 Episoden der 1. Staffel von Fallen streamen bei Sky/WOW.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.