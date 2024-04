Mega-Event für NCIS-Fans: Heute läuft die 1000. Episode des Krimi-Hits mit spektakulären Überraschungen

Nachdem Navy CIS vor Kurzem sein 20. Jubiläum feierte, erreicht die Krimi-Serie bald einen weiteren Meilenstein: Die 1000. Episode, die heute als Sonderfolge ausgestrahlt wird.

Seit über 20 Jahren begeistert Navy CIS die Krimi-Welt und kann neben der beliebten Hauptserie bereits mehrere nicht weniger erfolgreiche Ableger verzeichnen, darunter Navy CIS: L.A., Navy CIS: Hawaii und NCIS: Sydney. Gemeinsam erreicht das NCIS-Universum nun einen weiteren Meilenstein. Heute läuft die 1000. Folge des Serien-Kosmos, die als Sonderfolge der Hauptserie auf ihrem Heimatsender CBS gefeiert wird.

1000. NCIS-Folge mit Überraschungen und Gast-Auftritten

Die Sonderfolge kommt als 7. Folge der 21. Staffel von Navy CIS und trägt den Titel A Thousand Yards. Das NCIS-Team wird darin mit einem altbekannten Feind konfrontiert, der erneut für Ärger sorgt. Direktor Leon Vance (Rocky Carroll) soll dazu einen umfangreichen Teil der Geschichte einnehmen, indem er Kontakt zu seinem entfremdeten Sohn aufnimmt und ihm die Liebe zu seinem Job näherbringt.

CBS Navy CIS

Während NCIS-Ikone Mark Harmon voraussichtlich nicht in seiner Rolle als Leroy Jethro Gibbs in der Sonderfolge auftauchen wird, wartet diese mit anderen Gastauftritten auf. So soll darin unter anderem Daniela Ruah aus der 14. Staffel von NCIS: Los Angeles in ihrer Rolle als Special Agent Kensi Blye-Deeksfrom zu sehen sein.

Dazu soll Vanessa Lachey, die als Special Agent Jane Tennant aktuell das NCIS-Hawaii-Team leitet, ein Cameo in der Folge haben. Ebenso wird Joe Spano in seiner Rolle als Tobias Fornell für die 1000. Episode zurückkehren.

Wann läuft die 1000. Folge von Navy CIS?

Die 1000. Folge wird in den USA am heutigen 15. April 2024 auf CBS ausgestrahlt. Wann die Jubiläums-Episode hierzulande zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Ausstrahlung der 20. Staffel von Navy CIS wurde erst im Dezember 2023 auf Sat.1 beendet.

Da die neuen Folgen in der Regel circa drei bis vier Monate nach US-Premiere ins deutsche Fernsehen kommen, ist eine Ausstrahlung der 21. Staffel von NCIS im Sommer dieses Jahres wahrscheinlich.

Podcast zu The Walking Dead: Gelingt die große Rückkehr mit The Ones Who Live?

Wir nehmen die neue Zombie-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live nach ihrem Ende genau unter die Lupe: Gelingt die lang erwartete Rückkehr von Rick und Michonne? Und wie fügen sich die 6 Folgen ins gesamte TWD-Universum ein?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach einer kurzen Einschätzung ohne Spoiler steigen wir tiefer in die Figuren, Bösewichte und Entwicklungen ein: Kann die neue Serie die Mutterserie von The Walking Dead mit ihrem Finale überflügeln?