Megan Fox schleifte für einen ihrer besten Filme einen nackten Mann tagelang durch die Gegend

Megan Fox legt sich für ihre Rollen schwer ins Zeug. Für ein blutiges Thriller-Spektakel zerrte sie am Set mehrere Tage einen erwachsenen Mann hinter sich her.

Megan Fox ist eine der unterschätztesten Schauspielerinnen Hollywoods. Mit Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack schuf die Transformers-Veteranin ein Horror-Juwel. Zu ihren besten Filmen zählt auch der blutige Thriller Till Death - Bis dass dein Tod uns scheidet. Die Qualität hatte ihren Preis. Die Action-Darstellerin schleifte über mehrere Drehtage einen nackten Mann mit sich herum.

Es folgen Spoiler zum Anfang von Till Death.

Megan Fox zog für blutige FSK 18-Action einen nackten Mann hinter sich her

Der Grund erklärt sich aus der Story. Dort trifft sich das zerstrittene Paar Emma (Fox) und Mark (Eoin Macken) in einer romantischen Winterhütte, um sich auszusöhnen. Doch dann kettet sich Emmas Partner an ihrem Handgelenk fest und erschießt sich. Kurz darauf kreuzen zwei Killer auf, die sie in seinem Namen töten sollen.

Schaut euch hier den Trailer zu Till Death an:

Till Death - Trailer (Deutsch) HD

Während sie in Todesgefahr schwebt, muss sie immer noch ihren ehelichen Ballast mit sich herumzerren. Dazu hätte beim Dreh womöglich auch eine Gummipuppe herhalten können, aber nichts da. Fox zog einen echten Mann hinter sich her, wie sie Yahoo Entertainment offenbarte.

Das war ein echter, nackter Mann. Er war an mir festgekettet. Wir legten ihn dann auf das Hochzeitskleid, damit ich ihn überhaupt ziehen konnte. Ich habe noch nie mit dem Körpergewicht eines erwachsenen Mannes arbeiten müssen. Das machte ich jeden Tag. Den ganzen Tag. Erste dachte ich, das sei ein tolles Training. Aber am Ende war ich völlig fertig.

Die Strapazen haben sich offenbar gelohnt. Der Film wurde von der Kritik gut aufgenommen und hält 90% auf der Aggregatoren-Website Rotten Tomatoes . Die New York Times beschreibt ihn als "spannungsvolles Katz-und-Maus-Spiel", in dem Fox einen "reinen, bösartigen Magnetismus" ausstrahlt. Kein Wunder, bei geschätzten 100 Kilo Lebendgewicht am Arm.



