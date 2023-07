Mehr Cameos als Marvel: In Barbie versteckt sich der Bruder von Chris Evans und so entdeckt ihr ihn

Barbie wartet mit so vielen Gastauftritten auf, dass es sich auch um einen Marvel-Blockbuster handeln könnte. Sogar der Bruder von Captain America-Star Chris Evans versteckt sich in dem Film.

Nach dem Wochenende ist klar: Barbie ist einer der größten Filme des Jahres. Innerhalb weniger Tage hat die Spielzeugverfilmung mehrere Box-Office-Rekorde gebrochen und ein Ende ist noch lange nicht in sich. Barbie sorgt für lange Schlangen und ausverkaufte Säle in den Kinos. Ein besonderer Reiz des Films sind die vielen Stars.

Die größten Namen auf dem Poster sind Margot Robbie und Ryan Gosling, die als Barbie und Ken die Hauptrollen spielen. Darüber hinaus verstecken sich aber noch viele weitere Hollywood-Stars im Cast, etwa Comedy-Mastermind Will Ferrell und America Ferrera, die aus Serien wie Alles Betty! und Superstore bekannt ist.

Habt ihr ihn entdeckt? Unter den vielen Kens in Barbie versteckt sich der Bruder von Chris Evans

Vor allem die Mehrfachbesetzungen von Barbie und Ken bieten sich für ein Cameo-Fest an, das es locker mit Marvel und DC aufnehmen kann. Popstar Dua Lipa spielt gleich drei Versionen von Meerjungsfrau-Barbie, während John Cena, Rob Brydon und Tom Stourton in ausgefallenen Ken-Versionen für wenige Sekunden auftauchen.

Sogar Scott Evans, der Bruder von Chris Evans, ist dabei! Er verkörpert Ken #3.

Warner Bros. Scott Evans als Ken #3 in Barbie

Vermutlich wissen die wenigsten, dass Chris Evans überhaupt einen Bruder hat. Scott Evans ist tatsächlich schon über eine Dekade im Schauspielgeschäft. Seine erste Rolle hatte er in der Soap Liebe, Lüge, Leidenschaft (2008-2010), ehe er für einzelne Episoden bei Serien wie Fringe (2008) und Rubicon (2008) vorbeischaute.



Scott Evans hat zwar nie den Weltruhm seines Bruders erlangt, dennoch taucht sein Name in einigen US-amerikanischen Film- und Fernsehproduktionen auf. Zu seinen größten Engagements gehört eine Nebenrolle in der Netflix-Serie Grace and Frankie (2018-2019). Außerdem war er bei White Collar (2012-2013) und Looking (2014) dabei.

Scott Evans als Ken #3 im Barbie-Film: Chris Evans' Bruder taucht in vielen Barbieland-Szenen auf

In Barbie ist Scott Evans nun zusammen mit Simu Liu, Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa als einer der vier Kens zu sehen, die neben Gosling am meisten Screentime haben. Allzu viel Text hat er allerdings nicht bekommen. Stattdessen taucht er in vielen Szenen, die in Barbieland spielen, irgendwo im Hintergrund auf. Hier zum Beispiel:

Warner Bros. Scott Evans als Ken #3 in Barbie

Seit dem 20. Juli 2023 könnt ihr Barbie in den Lichtspielhäusern eures Vertrauens schauen. Gemeinsam mit Christopher Nolans Oppenheimer wurde der Film vom Internet liebevoll zum Kinoevent des Sommers erklärt: Barbenheimer.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.