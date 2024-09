Mehr Hai-Action geht nicht: Bei Pluto TV gibt's im September Sharknado und 9 weitere Kracher kostenlos [Anzeige]

Es geht doch nichts über kultige Hai-Unterhaltung à la Sharknado. Die Mutter des Hai-Trashs und 9 weitere Filme kannst du für kurze Zeit gratis im Pop Up Channel von Pluto TV schauen.

2013 erschien ein kleiner Film namens Sharknado und die Welt wurde mit einem (Flossen-)Schlag verändert. Auf einmal lauerte die fischige Gefahr nicht mehr nur im Meer, sondern sogar in der Luft. Das wunderbar absurde Konzept – man nehme eine hanebüchene Hai-Gefahr und füttere sie mit C-Stars – wurde über die Jahre fünfmal fortgesetzt. Zahlreiche Nachahmer entsprangen den Meeren und landeten direkt auf unseren Bildschirmen.

Hai-Trash ist offiziell Kult und bei Pluto TV wird dem Genre diesen Monat gehuldigt. Ganze 10 Hai-Filme kannst du bei dem Pluto TV Pop Up Channel Sharks schauen – inklusive einer Version von Sharknado, die viele noch gar nicht kennen.

Diese Hai-Kracher gibt's im September bei Pluto TV Sharks:

Der September steht bei Pluto TV Sharks ganz im Zeichen der majestätischen Raubtiere. Zu sehen gibt es natürlich die Mutter des Hai-Trashs: Sharknado wird in der Extended Edition gezeigt, die zum zehnten Jubiläum des Krachers erschienen ist. Ausgestattet mit einigen überarbeiteten Effekten, muss sich eine Gruppe (unter anderem Ian Ziering und Film-Ex Tara Reid) gegen Stürme voller Haie zur Wehr setzen, die Los Angeles fluten und in ein Jagdgebiet verwandeln.

Zum Programm gehören unter anderem zwei Fortsetzungen von Sharknado, die Zukunftsvision Empire of the Sharks, die Waterworld und Sharknado kreuzt, und der Riesenhai-Trash Megalodon. Artenvielfalt ist also garantiert!

Alle Filme, die beim Pop Up Channel Sharks laufen:

So kannst du die Filme schauen: Die Filme laufen jeden Abend ab 22 Uhr im Pop Up Channel Sharks bei Pluto TV. Wer darauf nicht warten will, kann sie jetzt schon im On Demand-Programm von Pluto TV streamen – gratis und ohne Abonnement!

Schau dir den Trailer für Sharknado an:

Sharknado: 10th Anniversary 4K Edition - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Bei Pluto TV kannst du kostenlos und ohne Abo eine große Auswahl von Filmen und Serien schauen

Bei Pluto TV handelt es sich um einen werbefinanzierten Streaming-Anbieter mit Live-TV-Angebot. Für die Nutzung ist kein Abo nötig. Alles, was du brauchst, ist ein Fernseher, Handy, Tablet oder Rechner. Du kannst Pluto TV über die Website oder per App auf Smart TVs oder Smartphone empfangen und sofort schauen.

Pluto TV bietet eine Vielzahl von Live TV-Sendern für jeden Geschmack, von Sport über Serien bis hin zu Filmen (zum Beispiel beim Sender Moviepilot TV mit Pluto TV). Du willst den ganzen Tag Community schauen? Dann bist du hier richtig. Und wenn es lieber Western, Darts oder Star Trek sein soll, dann ebenfalls.

Zusätzlich zu den Live-Sendern gibt es bei Pluto TV einen On Demand-Bereich mit einer ständig aktualisierten Auswahl an Filmen und Serien. So verpasst du keinen der 10 Hai-Film-Kracher im September.