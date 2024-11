"Mein einziges Bedauern": Nathan Fillion hat um Rolle in Abenteuer-Blockbuster gekämpft, aber ging aus zwei Gründen leer aus

The Rookie-Star Nathan Fillion war als Hauptdarsteller für Uncharted im Gespräch – hat die Rolle aber nie bekommen. In einem Interview verriet er, wie er darüber denkt.

Nathan Fillion feiert aktuell Erfolge mit der Krimiserie The Rookie. Im Kino blieb ihm die große Hauptrolle in einem erfolgreichen Franchise aber verwehrt. Dabei war er für einige Fans über Jahre die Idealbesetzung für die Verfilmung des Videospiel-Blockbusters Uncharted. Warum wurde daraus nichts?

Nathan Fillion legte sich für Uncharted richtig ins Zeug

Tatsächlich hatte der Schauspieler auch selbst gehofft, die Rolle des Nathan Drake in Uncharted spielen zu können. Fillions Traum wurde zumindest in Ansätzen wahr, als er im Jahr 2018 in dem 15-minütigen Fan-Film des Filmemachers Allan Ungar die Rolle des Nathan Drake übernahm.

Wie die Seite Cinemablend ausführte, hatte der Schauspieler bereits 2009, als erstmals von einer Filmadaption der Videospiel-Reihe die Rede war, sogar eigens eine Twitter-Kampagne ins Leben gerufen, um sein Interesse an der Rolle zu bekunden.

Absurd lange Entwicklung von Uncharted spannte Fans auf die Folter

Doch es sollte anders kommen. Denn von einer ersten Idee in den frühen 2010ern bis zu seiner endgültigen Entstehung sollte es ganze zehn Jahre dauern, bis Uncharted produziert wurde. Unter anderem waren David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Dan Trachtenberg und Travis Knight für die Regie im Gespräch.

Letztendlich übernahm Ruben Fleischer die Regie von Uncharted, der für Filme wie Venom oder die Zombieland-Reihe bekannt ist. Die Rolle des Nathan Drake erhielt schließlich Tom Holland im Jahr 2019.

Nathan Fillion nahm diese Entwicklung jedoch gelassen hin, wie er 2021 in einem Interview mit Gaming Bible (via CBR ) verriet:

Ich bedaure nur, dass wir so lange darauf warten mussten, dass jemand etwas tut, damit wir etwas von Uncharted sehen können.

Zeit und Konkurrenz dürften die Gründe für Fillions Uncharted-Enttäuschung sein

Der offensichtliche Grund dafür, dass Fillion die Rolle nicht bekam, dürfte also die irrsinnig lange Entwicklungsphase des Films sein. Ein weiterer Grund war womöglich die Konkurrenz. Ab 2010 wurde Mark Wahlberg mit der Rolle in Verbindung gebracht, der als Kino-Star etablierter war als Fillion. Doch auch Wahlberg wurde vom Faktor Zeit getroffen. Er trat schließlich als Tom Hollands Film-Mentor Sully vor die Kamera.

Schauspielkollege Nathan Fillion zeigte sich enthusiastisch gegenüber dem Film:

Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen werden. Ich liebe Filme und diese Jungs haben uns noch nie im Stich gelassen; Tom Holland, komm schon, Mark Wahlberg. Wir werden eine tolle Zeit haben.

Nathan Fillion hat es bei Uncharted vielleicht nicht auf die große Leinwand geschafft, kann aber trotzdem auf eine abwechslungsreiche Filmkarriere blicken. Und Hits wie Castle und The Rookie dürften die Uncharted-Enttäuschung dämpfen.