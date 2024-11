"Mein größtes Bedauern": Leonardo DiCaprio musste die bittere Entscheidung zwischen Titanic und einem absoluten Kult-Meisterwerk treffen

Leonardo DiCaprio wurde mit Titanic zum Weltstar. Dabei gibt es einen Kult-Film, den er im Nachhinein trotz des Erfolges vielleicht sogar lieber gedreht hätte.

Schon in den 90ern gehörte Leonardo DiCaprio zu den erfolgversprechendsten jungen Schauspielern seiner Generation. Auch wenn es bis 2016 dauern sollte, bis er den Oscar erhielt, wurde er über die Jahre immer wieder nominiert. Seine erste Nominierung erhielt er 1994 für Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa, doch erst mit Titanic 1997 erlangte er weltweiten Ruhm. Dabei wurde ihm zur selben Zeit ein anderer Film angeboten.

Leonardo DiCaprio lehnte Boogie Nights für Titanic ab

Die Entscheidung, mit James Cameron Titanic zu drehen, war sicherlich keine Falsche, gemessen am Erfolg des Films. Zum damaligen Zeitpunkt war es der erfolgreichste Film aller Zeiten und auch heute noch hält er sich in den Top 5. Laut dem Far Out Magazine hätte DiCaprio heute noch lieber den Film Boogie Nights in seiner Filmografie, anstatt Titanic. In einem Artikel vom Mai 2024 berichtet das Magazin davon, dass DiCaprio ein großer Fan des Boogie Nights-Regisseurs Paul Thomas Anderson ist.

Mein größtes Bedauern gilt Boogie Nights. Ich bin ein großer Fan von Paul Thomas Anderson, aber als ich ihn das erste Mal für diese Rolle traf, hatte ich nicht viel von seiner früheren Arbeit gesehen. Jetzt liebe ich diesen Film.

Die Tatsache, dass DiCaprio Andersons erste Wahl gewesen wäre, verringert das Bedauern sicherlich auch nicht. Im Smartless-Podcast Der Hollywood-Stars Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett war Anderson zu Gast und sprach auch über die Wahl von DiCaprio für die Hauptrolle. Hier könnt ihr die Folge hören:

Darin bestätigte er, dass er DiCaprio gerne gehabt hätte, doch dieser ablehnte.

Ich habe Leo gebeten, in dem Film mitzuspielen, und er hat viele Monate lang gezögert und darüber debattiert. Nach der Hälfte dieses langen Prozesses wurde mir klar, dass er eine Entscheidung treffen musste: Titanic oder Boogie Nights, und er entschied sich für Titanic. Das verschaffte ihm schließlich seinen weltweiten Ruhm, aber andererseits denke ich, dass er es möglicherweise bedauert, diese Erfahrung verpasst zu haben.

Inzwischen dürfte sich die Reue wieder in Grenzen halten. Denn derzeit arbeiten DiCaprio und Anderson tatsächlich zusammen. Von dem bisher unbetitelten Film ist noch nicht viel bekannt, doch die ersten Set-Fotos lassen sofort an The Big Lebowski denken.

Hätte DiCaprio Boogie Nights anstatt Titanic gedreht, wäre seine Karriere vielleicht ganz anders verlaufen. Vielleicht kann das neue Projekt beide vertrösten und uns ein einmaliges und überfälliges Filmerlebnis verschaffen.

