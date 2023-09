"Mein Großvater dreht sich im Grab um": Scarlett Johansson spielte vor 15 Jahren in einem fast vergessenen Superhelden-Film mit und schämte sich aus gutem Grund für das Kostüm

Zwei Jahre vor ihrem ersten MCU-Auftritt war Scarlett Johansson in einem anderen Superhelden-Film zu sehen. Beim Dreh schämte sie sich für ihr Kostüm.

Bizarre Kostümierungen können Stars vor der Kamera in die Bredouille bringen. Kurz vor ihrem MCU-Einstand trug Scarlett Johansson etwa für den Superhelden-Kracher The Spirit eine Nazi-Uniform. Beim Dreh war ihr die Ausstattung extrem unangenehm, nicht zuletzt aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und Religion.

Scarlett Johansson fühlte sich unwohl mit einer Hakenkreuz-Armbinde

Johansson spielt in The Spirit Silken Floss, die treue rechte Hand des wahnsinnigen Fieslings The Octopus (Samuel L. Jackson). Genau wie ihr Chef zeichnet sie sich dabei durch extrem bizarre Kleidungswahl aus. Wie Johansson 2008 gegenüber Dark Horizons erklärte, habe ihr dabei die SS-Uniform große Schwierigkeiten bereitet.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Hakenkreuz-Armbinde trage. Es war völlig bizarr, die Uniform zum ersten Mal anzuziehen. Ich dachte, "Mein Großvater dreht sich im Grab um."

Sony Pictures Releasing GmbH Samuel L. Jackson und Scarlett Johansson in The Spirit

Wie Johansson im Interview erklärt, habe sie sich als Jüdin besonders unwohl im Kostüm gefühlt. Am Ende habe sie die Uniform aber als Ausdruck des überzeichneten Looks des Films akzeptieren können.

Wann spielt Scarlett Johanssons Superhelden-Film Black Widow?

