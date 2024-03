"Mein Herz ist gebrochen": Netflix killt gefeierte neue Serie schon 2 Monate nach Start und die oscarprämierte Hauptdarstellerin ist fassungslos

Netflix hat einmal mehr zugeschlagen und eine beliebte Serie schon nach der 1. Staffel abgesägt. Hauptdarstellerin Michelle Yeoh äußerte sich nun voller Trauer dazu.

Michelle Yeoh gewann letztes Jahr einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für Everything Everywhere All at Once. Aber auch das schützte ihre neuste Netflix-Serie nicht vor der Absetzung. Nun gab die Schauspielerin eine Erklärung zum Ende ihrer erst am 4. Januar 2024 gestarteten Serie ab.



Michelle Yeoh begreift die Netflix-Absetzung von The Brothers Sun nicht

Deadline berichtete Anfang März von der Absetzung von The Brothers Sun nach einer Staffel. In Netflix' Actionserie voll Martial-Arts und bitterbösem Humor spielte Michelle Yeoh die Mutter der titelgebenden Brüder, die plötzlich von gefährlichen Killern gejagt werden.

In einem Statement auf Instagram verlieh Michelle Yeoh ihren Gefühlen zum abrupten Ende der Netflix-Serie Ausdruck:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mein Herz ist gebrochen ... ich finde es so schwer zu verstehen, warum ... Trotzdem bin ich sehr stolz auf meine Familie von The Brothers Sun und was wir der Welt präsentiert haben. Wir tragen die Köpfe hoch erhoben.

Auch Hauptdarsteller Justin Chien dankte den Fans auf Instagram : "Es wird einige Zeit brauchen, diese Neuigkeiten [der Netflix-Absetzung] zu verdauen [...], aber es erfüllt mich mit Freude, dass die Serie bei so vielen Menschen Anklang gefunden hat."

Tatsächlich fuhr The Brothers Sun gleich zum Start gute Kritiken ein (84 % bei Rotten Tomatoes ): Decider lobte die Serie als "süchtig machende Action-Komödie" und CNN meinte, Michelle Yeoh bringe die Erzählung "zum Strahlen". Auch beim Publikum kam das recht gut an (7.4 bei Moviepilot, 7.6 bei IMDb ). All das half aber nichts. Bei Netflix erreichte die Serie am Ende nicht die erwünschten Streaming-Zahlen.

Keine 2. Staffel: Worum geht es in The Brothers Sun und wie hinterlässt Netflix die Serie?

In Netflix Action-Komödie The Brothers Sun von Showrunner Brad Falchuk (American Horror Story) wird der Chef eines taiwanischen Gangster-Clans ermordet. Daraufhin fürchtet sein Sohn Charles (Justin Chien), dass als Nächstes seine Familie in Los Angeles dran glauben muss. Für seine wehrhafte Mutter Eileen (Michelle Yeoh) wäre die Bedrohung vielleicht kein Problem, aber sein jüngerer Bruder Bruce (Sam Song Li) hat keine Ahnung von den geheimen Familien-Aktivitäten. Wie soll er sich also gegen eine nahende Armee von Assassinen wehren?

Netflix The Brothers Sun - und ihre Mutter (Michelle Yeoh)

Nach den ersten 8 Episoden von Netflix' The Brothers Sun war die Handlung von Staffel 1 abgeschlossen, die größere Geschichte der Serie ist allerdings noch nicht vorbei. Wie das Leben der Sun-Familie in Staffel 2 weitergeht, werden Fans also nicht mehr erfahren.

Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.