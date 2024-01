Morgen bei Netflix: Nach dem besten Sci-Fi-Film 2022 kehrt Michelle Yeoh in Action-Serie vom American Horror Story-Macher zurück

Eine der interessantesten Netflix-Serien des Monats startet schon diese Woche. In der Action-Comedy The Brothers Sun wird Michelle Yeoh zur furchtlosen Gangster-Mutter.

Das Serienjahr 2024 hat gerade erst begonnen und Netflix hat schon im Januar einige spannende Highlights im Angebot. Neben der Rückkehr von Vikings-Star Travis Fimmel können sich Serienfans auf eine Comedy-Serie mit Action-Legende Michelle Yeoh freuen. Diese erhielt im vergangenen Jahr einen Oscar für ihre Leistung in dem Sci-Fi-Multiversums-Spektakel Everything Everywhere All at Once.

Was Yeohs neue Action-Serie The Brothers Sun noch spannender macht: Es handelt sich um das jüngste Netflix-Projekt von American Horror Story-Co-Schöpfer Brad Falchuk. Ob der Serien-Mix aus bitterbösem Humor und jede Menge Action begeistern kann, davon könnt ihr euch bereits ab morgen, dem 4. Januar 2024, auf Netflix selbst überzeugen.

Martial-Arts-Action und bitterböser Humor: Darum geht's in der Netflix-Serie The Brothers Sun

In The Brothers Sun wird der Kopf eines taiwanischen Gangster-Clans ermordet. Nun fürchtet dessen Sohn Charles Sun (Justin Chien) um die Sicherheit seiner in Los Angeles lebenden Verwandtschaft. Seine Mutter Eileen (Michelle Yeoh) weiß sich zwar gegen Angreifer zu wehren, aber es gibt da ein Problem.

Sein jüngerer Bruder Bruce (Sam Song Li) hat keine Ahnung, in welche Geschäfte seine Familie verwickelt ist. Charles und Eileen würden die Wahrheit am liebsten so lange wie möglich geheim halten. Im Angesicht von heranströmenden Gegner-Horden ist das aber unmöglich.

Schaut hier den Trailer zur Netflix-Serie The Brothers Sun:

The Brothers Sun - S01 Trailer (Deutsch) HD

Entwickelt wurde die Serie von Brad Falchuk und Byron Wu. Vor allem Falchuk blickt auf eine reichhaltige Filmografie an spannenden Serien-Highlights zurück. Seit nunmehr 20 Jahren arbeitet er als Drehbuchautor und Produzent mit Serienmogul Ryan Murphy zusammen. Als Co-Schöpfer war er so an Serien wie American Horror Story, Scream Queens, 9-1-1: Notruf L.A., Pose und The Politician beteiligt.

Für Hauptdarstellerin Michelle Yeoh ist The Brothers Sun bereits das dritte Serienprojekt für Netflix. Zuvor spielte sie in dem Historien-Abenteuer Marco Polo die Kämpferin Lotus und verkörperte eine Kampf-Elfe in der Fantasy-Serie The Witcher: Blood Origin.



Die 1. Staffel von The Brothers Sun steht ab dem 4. Januar 2024 mit allen acht Episoden bei Netflix zum Streamen bereit. Ob die schwarzhumorige Action-Serie mit einer 2. Staffel fortgesetzt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

