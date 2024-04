"Meine Karriere ist vorbei": Sylvester Stallone erzählt von Rocky 2-Unfall, der schon beim Lesen grausam klingt

Im Gespräch mit Arnold Schwarzenegger sprach Sylvester Stallone über einen schweren Unfall kurz vor dem Dreh zu Rocky II, der ihn fast das Boxer-Franchise gekostet hätte.

Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger gehörten in den 1970er und 1980er Jahren zu den größten Action-Stars in Hollywood und standen sich lange als bittere Rivalen in der Branche gegenüber. Heute haben die beiden Schauspieler ihr Kriegsbeil begraben und sich nun sogar gemeinsam für ein Interview zusammengesetzt.

Bei dem Interview-Format TMZ Presenzts Arnold & Sly: Rival, Friends, Icons sprechen die beiden über ihre Karriere und wie sich ihre Wege in Hollywood immer wieder kreuzten. Dabei verriet Stallone Details zu einer grausamen Verletzung, die er sich kurz vor dem Dreh zu Rocky II zuzog ‒ und ihn beinahe seine Karriere kostete.

Sylvester Stallone verletzte sich kurz vor dem Rocky 2-Dreh beim Muskeltraining

So erklärte Arnold Schwarzenegger in dem Gespräch, dass er in den 1970er Jahren gemeinsam mit dem legendären Fitnesstrainer Franco Columbu arbeitete, der auch Sylvester Stallone für Rambo und Rocky II zur Höchstleistung anspornte. Stallone verriet, dass ein Kräftemessen mit dem Trainer einmal besonders aus dem Ruder lief:

Ich muss dir von Frank [Columbu] erzählen. Dieser Typ ist echt exzentrisch. Wir arbeiten und dann sagt er: 'Lass uns einen Bankdrücken-Wettbewerb machen.' Und ich meinte: 'Du gewinnst.' Und er meinte: 'Nein, mach trotzdem mit.' Also lege ich los und es liegen eigentlich nur 200 [Pfund] drauf und ich wärme mich nur auf, plötzlich höre ich: 'Pow!'

United Artists Rocky II

Weiter führt Stallone die Geschichte aus:



Ich falle zu Boden und schreie 'Aah'. Franco sagt: 'Lass mich mal sehen', und er rammt seine Finger voll rein. Ich habe meinen Brustmuskel vom Knochen gerissen. Ich meine, echt schlimm. Ich habe es Reißen hören und er rammt seine Finger voll rein. Ich dachte, ich werde ohnmächtig.

Sylvester Stallone baute seine Verletzung mit in Rocky 2 ein

Kurz vor Drehstart zu Rocky II kam Sylvester Stallone diese Verletzung mehr als ungelegen, sollte er auch in dem Sequel erneut als Rocky Balboa in den Boxring steigen und mit seiner linken Faust zuschlagen ‒ also genau dem Arm, an dem er sich beim Training verletzte. Schließlich machte er jedoch das Beste aus der Situation und hatte einen rettenden Einfall für seine Figur:



Also gehe ich nach Hause. Ich habe das Gefühl, meine Karriere ist vorbei. Ich soll mit Rocky II anfangen ‒ Regieführen, alles ‒ in eineinhalb Monaten. Und ich meinte, ich muss das zusammengeflickt bekommen. [...] Ich kann den Arm nicht mehr benutzen, also werde ich es in Rocky ändern: Ich werde mit Rechts kämpfen. Komplett unlogisch, aber ich meinte: 'Ich breche diesen Film nicht nur dafür ab.'

Schließlich konnte Stallone für Rocky II vor und hinter die Kamera zurückkehren und den Film fertigstellen. In den kommenden Jahren ließ die Boxer-Reihe noch vier weitere Filme folgen und wurde ab 2015 mit drei Creed-Filmen als Spin-offs erweitert.