Mel Gibson darf keine Fragen zu Will Smith beantworten und jetzt weiß es die ganze Welt

Im Interview zu seinem neuen Film bekommt Mel Gibson auch eine Frage zur Will Smith-Ohrfeige gestellt. Anscheinend ist das Thema für ihn zu kontrovers, denn das Gespräch wird abrupt beendet.

Nach der Will Smith-Ohrfeige werden diverse Stars jetzt immer wieder nach ihrer Meinung zu der heftig diskutierten Oscar-Aktion gefragt. Meistens schweigen sie oder dürfen gar nicht erst etwas dazu sagen. Zur zweiten Fraktion gehört offensichtlich auch Schauspieler Mel Gibson, der jetzt in einem aktuellen Interview auch zu seiner Meinung gefragt wurde. Die Reaktion ist eindeutig.

Mel Gibson-Interview wird wegen Will Smith-Frage sofort abgebrochen

Cinema Blend hat den Clip aufgeschnappt, in dem Gibson für seinen neuen Film Stu bei Fox News interviewt wird. Zuerst läuft das Gespräch recht unspektakulär ab, doch gegen Ende erlaubt sich Interviewer Jesse Watters noch die Frage, ob Gibson an Will Smiths Stelle auch aus seinem Sitz aufgesprungen und Chris Rock geohrfeigt hätte. Die Frage löst sofort sichtliches Unbehagen und hektische Reaktionen bei dem Schauspieler aus:

Anschließend ist direkt die Stimme der PR-Agentin zu hören, die verkündet, dass die Gesprächszeit jetzt vorbei sei. Jesse Watters will Gibson noch schnell eine Antwort entlocken, aber das Interview ist hier klar beendet.

Will Smith-Thematik ist zu heikel wegen Mel Gibsons Vergangenheit

Die Reaktion hat sicherlich viel mit Gibsons Karriereentwicklung zu tun, bei der er durch öffentliche Aussetzer wie antisemitische Aussagen länger aus Hollywood verbannt wurde. In den letzten Jahren konnte er sich etwas rehabilitieren und wieder vereinzelte Rollen annehmen.

Die Frage, ob er gegenüber einem afroamerikanischen Comedian gewalttätig geworden wäre, ist aber verständlicherweise immer noch ein No-Go für die öffentliche Wirkung des Stars. Mel Gibsons neuer Film Stu, in dem er an der Seite von Hauptdarsteller Mark Wahlberg spielt, hat noch keinen deutschen Kinostart.

