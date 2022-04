Will Smith-Skandal hat Konsequenzen: 2 große Action-Blockbuster stehen vor dem Aus

Der Oscar-Skandal rund um Will Smith hat direkt Folgen. Mehrere Filmprojekte mit dem Star, darunter auch Bad Boys 4, sind vorerst auf Eis gelegt worden.

Nach dem Ohrfeigen-Eklat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung hat sich Will Smith öffentlich entschuldigt und ist als Mitglied der Academy zurückgetreten. Seine Karriere ist jetzt wohl trotzdem in Gefahr. Mindestens zwei geplante Projekte mit dem Star stehen gerade vor dem Aus und ein fertig gedrehtes hängt unklar in der Luft.

Bad Boys 4 und ein Netflix-Thriller mit Will Smith liegen vorerst auf Eis

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, hat Netflix die Entwicklung des geplanten Will Smith-Thrillers Fast and Loose vorerst eingestellt. Schon vor der Oscar-Verleihung war John Wick-Macher David Leitch als Regisseur abgesprungen und der Streaming-Dienst wollte eigentlich nach Ersatz suchen. Dieser Plan soll jetzt auf Netflix' Prioritätenliste nach ganz unten gerutscht sein.

Schaut hier noch den Trailer zu King Richard mit Will Smith:

King Richard - Trailer (Deutsch) HD

In Fast And Loose sollte Smith die Hauptfigur John Riley spielen, der nach einem Gedächtnisverlust herausfindet, dass er zwei verschiedene Leben als Gangster-Boss und Undercover-Agent geführt hat.

Neben dem Netflix-Projekt ist auch einer von Will Smiths größten Action-Hits in Gefahr. Wie aus dem Artikel des Hollywood Reporters hervorgeht, liegt wohl auch die Entwicklung von Bad Boys 4 zurzeit auf Eis. Vor der Oscar-Verleihung soll Smith bereits 40 Seiten des Drehbuchs bekommen haben. Jetzt soll die Produktion von Sony erstmal pausiert worden sein.

Unklar ist auch der Stand von Emancipation. Das Prestige-Drama mit Will Smith ist schon fertig und sollte dieses Jahr bei Apple TV+ erscheinen. In der Rolle eines Sklaven, der von einer Plantage in Louisiana flüchtet, sollte der Star direkt wieder Oscar-Chancen haben. Bisher hat der Konzern aber kein Startdatum bekanntgegeben. Auch dieses Projekt könnte jetzt erstmal verschoben werden.



King Richard mit Will Smith kaufen Zum Deal Oscar-Film

Mit dem Oscar-Ausraster hat sich Will Smith 30 Jahre Karriere-Arbeit ruiniert. Auch wenn er sich schon entschuldigt hat, zieht Hollywood direkt Konsequenzen. Ob die Karriere des Stars jetzt auch längerfristig in Gefahr ist oder nur vorübergehend, bleibt abzuwarten.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Habt ihr Angst, dass jetzt keine Will Smith-Filme mehr kommen?