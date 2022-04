Michael Bay hat das Gerede über Will Smiths Oscar-Ausraster sowas von satt

Action-Regisseur Michael Bay hat zwei Filme mit Will Smith gedreht und kennt den Star gut. Für den Oscar-Vorfall findet er klare Worte – vor allem was das Gerede darüber angeht.

Michael Bay ist wahrscheinlich nicht die erste Anlaufstelle, wenn es um ein moralisches Machtwort in Hollywood geht. Der Action-Regisseur wird schließlich eher mit explosivem Rekeln auf Motorrädern assoziiert. Angesprochen auf die Causa Will Smith und dessen Ausraster bei der Oscar-Verleihung 2022, fand ausgerechnet Michael Bay jedoch ziemlich klare Worte.

So reagiert Michael Bay auf den Trubel um Will Smiths Oscar-Ausraster

Bei der US-Premiere seines neuen Actionfilms Ambulance wurde der Action-Regisseur auch auf das Verhalten seines Kollegen Will Smith angesprochen (via Yahoo ). Bay verteidigt Smith nicht, der während der Verleihung den Comedian Chris Rock geschlagen hatte. Aber er hat das Gerede darüber einfach nur satt:

Zunächst einmal, es ist falsch! Aber das ist alles, worüber die Leute reden. Und mich interessiert das wirklich nicht. Hollywood kann ziemlich egozentrisch sein. In der Ukraine werden gerade Babys in die Luft gejagt. Darüber sollten wir reden.

Michael Bay über Will Smith: "Ich hab noch nie gesehen, wie er so die Kontrolle über sich verloren hat."

© Universal Michael Bay am Set von Ambulance

Bay wurde außerdem nach seinen persönlichen Erfahrungen mit Will Smith gefragt, mit dem er bei Bad Boys - Harte Jungs und Bad Boys II zusammengearbeitet hat, also sowohl am Anfang von dessen Karriere als auch auf ihrem Höhepunkt. Dazu der Regisseur:

Ich hab mit ihm gearbeitet, er ist nicht so ein Typ. Ich hab noch nie gesehen, wie er so die Kontrolle über sich verloren hat. Ich dachte, es war geplant, weil ich [Wills] Grinsen [nach Chris Rocks Witz] gesehen habe und ich hab am Set mitbekommen, wie Will Leute reinlegt, wenn er mit ihnen herumwitzelt.

Michael Bays Actionfilm Ambulance mit Yahya Abdul-Mateen II und Jake Gyllenhaal läuft aktuell in den deutschen Kinos. Warum das der inoffiziell beste Fast and Furious-Film seit Jahren ist, haben wir in einem Artikel erklärt.

