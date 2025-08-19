Michelle Hunziker offen für mögliche Wetten, dass..?-Rückkehr – unter einer Bedingung

Zu einer gewissen Ära von Wetten, dass..? gehörte nicht nur Thomas Gottschalk als Moderator zur Show, sondern auch Michelle Hunziker. Diese zeigt sich offen für eine Rückkehr zu dem Format.

Wetten, dass..? gehörte zu einer der bekanntesten Spielshows Deutschlands. Nachdem Thomas Gottschalk das Format 2023 vorerst ein letztes Mal beendet hat, scheint auch erst mal Schluss mit der ikonischen Show zu sein. Doch seine einstige Co-Moderatorin zeigt sich offen für eine mögliche Rückkehr.



Michelles Rückkehr an Bedingung geknüpft: "Wenn es inhaltlich passt"

Wer kennt es nicht? Das ikonische Duo aus Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker auf dem Wetten, dass..?-Sofa. Dabei war Hunziker gar nicht so lange dabei, denn mit dem Unfall von Samuel Koch trat sie wie Gottschalk von der Show zurück und war in den späteren Folgen nur ein einziges Mal die Co-Moderatorin von Markus Lanz.



Nun signalisiert die Moderatorin, dass sie bereit wäre, bei einem möglichen Comeback von Wetten, dass..? dabei zu sein. In einem Interview mit Hörzu offenbart Hunziker ihre Bereitschaft für eine Rückkehr, "wenn es inhaltlich und terminlich passt". Sie verstehe, welchen Stellenwert die Show für das deutsche Publikum habe.



Weitere TV-News:

Michelle Hunziker ist immer offen für gute Fernsehideen

Michelle Hunziker ist dem deutschen Fernsehen noch nicht abgeneigt. Gegen Ende des Monats moderiert sie mit Jörg Pilawa Guinness World Records: Die große Show der Weltrekorde. In einem früheren Bild-Interview aus diesem Jahr betonte sie:



Ich freue mich auf das, was kommt. Es gibt schon ein paar schöne Ideen, und wenn die richtige dabei ist, dann mache ich das gerne. Ich bin für gute Ideen immer offen.

Das ZDF hält ein Comeback von Wetten, dass..? nicht für ausgeschlossen. Doch falls die Show wiederkommen soll, dann ohne Thomas Gottschalk. Der Moderator hat vor ein paar Monaten seinen kompletten TV-Rücktritt angekündigt und wird im Dezember ein letztes Mal im Fernsehen bei Denn sie wissen nicht, was passiert zu sehen sein.

