Millionenrekord-Serie geht nach fast 3 Jahren weiter: Wo du Asbest Staffel 2 streamen kannst

Die deutsche Serie wurde vor allem in der Mediathek zum absoluten Publikumsliebling. Nun erscheint die 2. Staffel und diese ist um eine Folge länger als die vorherige.

Durch die Mediathek nutzen auch jüngere Zielgruppen vermehrt die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender. So hat die ARD mit der Gangster-Serie Asbest von Katja Eichinger einen gewaltigen Hit gelandet, der vor allem gestreamt wurde. Mit 3 Millionen Abrufen in den ersten Tagen wurde die Serie zu einem großen Erfolg.

Jetzt steht endlich Staffel 2 vor der Tür. Diese erscheint am selben Tag in der ARD-Mediathek, an dem sie auch im TV ausgestrahlt wird.

Was erwartet und in der 2. Staffel von Asbest?

Achtun, es folgen Spoiler zum Ende von Staffel 1!

Nachdem Momo (Koder "Xidir" Alian) in der 1. Staffel für ein Verbrechen verhaftet wurde, das er nicht getan hat, wurde er ins Gefängnis gebracht. Dort findet er in der Fußballmannschaft zwar Halt, wird jedoch auch ins Clan-Milieu und das organisierte Verbrechen hineingezogen. Am Ende der Staffel startete er einen Ausbruchsversuch.

In der 2. Staffel erfahren wir, dass der Ausbruch geklappt hat. Nun will Momo die Ursache des Todes seines Vaters aufdecken. Dabei begibt er sich auch auf die Spuren seiner eigenen Vergangenheit und die seiner Familie.

Seht hier den Trailer zu Asbest Staffel 2:

Asbest - S02 Trailer (Deutsch) HD

Erschwert wird die Suche durch verschiedene Umstände. Immerhin ist er auf der Flucht vor der Justiz und seine weiße Weste hat er im Gefängnis mehr als einmal beschmutzt. Und auch die Familie und der Clan werden ihn nicht so einfach ziehen lassen.

Ob er sich der Justiz stellen wird und gegen seine Familie aussagt, oder immer mehr in die Fänge des Clans gerät, wird sich zeigen. Möglicherweise begibt sich Momo auch auf einen ganz anderen Weg und will Rache an Amar (Stipe Erceg) nehmen, der indirekt für den Tod von Momos kleinem Bruder (Shadi Eck) verantwortlich ist.

Diese Charaktere können wir auch in der 2. Staffel erwarten

Dass Koder “Xidir” Alian als Hauptdarsteller in der 2. Staffel zurückkehrt, dürfte inzwischen klar sein. Abgesehen von ihm sind auch Lulu Hacke als Momos Freundin Daniela und Jasmin Tabatabai als Mutter Amila wieder dabei. Weitere wichtige Rückkehrer sind Stipe Erceg als Momos Onkel und Clan-Chef Amar sowie Veysel Gelin als dessen rechte Hand Hassan. Auch Wotan Wilke Möhring und Frederick Lau sind wieder in ihren Rollen als Henry Wetzel und Holger zu sehen.

In weiteren Rollen sind David Kross als Wiktor, Detlev Buck als Achim und Ludwig Trepte als Champagner Charlie zu sehen. Neu hinzu kommen unter anderem Clemens Schick, Deleila Piasko und Fabian Hinrichs.

Auch interessant:

Wann und wo könnt ihr die 2. Staffel von Asbest streamen?

Alle 6 Folgen der 2. Staffel werden zeitgleich in der ARD-Mediathek erscheinen. Am 5. Dezember werden sie abrufbar sein. Im TV beginnt die Ausstrahlung am selben Tag, allerdings spät in der Nacht. Ab 23:55 werden alle 6 Folgen hintereinander gezeigt. Netflix-Abonnenten können bereits jetzt auch hier die 1. Staffel schauen und die neuen Folgen ebenfalls ab dem 5. Dezember auf der Streaming-Plattform genießen.