Minus-Rekord: Coronavirus zwingt Onward & Känguru-Chroniken in die Knie

Pixars Onward behält in Nordamerika die Nase vorn, in Deutschland führt Die Känguru-Chroniken. Der eigentliche Hauptdarsteller der Kino-Charts ist aber das Coronavirus.

So etwas hat es seit fast zwanzig Jahren nicht gegeben. Ersten Schätzungen zufolge hat der nordamerikanische Filmmarkt sein umsatzschwächstes Wochenende seit knapp zwei Dekaden hinter sich. In einigen Städten, darunter New York City und Boston, wurden manche Kinos vorübergehend geschlossen. Hintergrund ist das weltweit grassierende Coronavirus, das auch in Deutschland immer mehr Folgen wie Grenz- und Schulschließungen nach sich zieht.

Auch hierzulande macht sich die Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 mit einem Negativrekord an den Kinokassen bemerkbar.

Pixar im freien Fall: Coronavirus sorgt für Umsatzsturz in Nordamerika

In Nordamerika (USA und Kanada) sicherte sich Onward: Keine halben Sachen wie schon am Vorwochenende die Spitzenposition. Nachdem der Animationsfilm am Vorwochenende schon einen der umsatzschwächsten Starts eines Pixars-Films hinlegte kann von Euphorie aber nicht die Rede sein.

Denn bereits 10,5 Millionen US-Dollar reichten an diesem historisch schwachen Wochenende für Platz eins, berichtet The Hollywood Repoter .

© Disney Onward

Ersten Schätzungen zufolge könnte sich der Umsatz an den Kinokassen auf rund 55,3 Millionen Dollar belaufen. Einen so niedrigen Wert habe es zuletzt an einem Septemberwochenende des Jahres 2000 mit Einnahmen in Höhe von 54,5 Millionen Dollar gegeben, wie es im Report in Berufung auf Daten von Comscore heißt.

Der Umsatz von Pixars Onward stürzte im Vergleich zum vorangegangenen Wochenende um 73 Prozent ab - ein überdurchschnittlich hohes Einnahmeminus, das angesichts der aktuellen Lage aber nicht überrascht, zumal auch andere Filme mit klar erhöhten Umsatzeinbußen zu hadern haben. Kein Top 20-Titel brach um weniger als 60 Prozent ein.

Die Top 10 der nordamerikansichen Kino-Charts (in US-Dollar):

1. Onward (10,53 Millionen; insgesamt: 60,29 Millionen)



2. I Still Believe (9,5 Millionen; Neustart)



3. Bloodshot (9,3 Millionen; Neustart und insgesamt: 10,5 Millionen)



4. Der Unsichtbare (6 Millionen; insgesamt: 64,42 Millionen)



5. The Hunt (5,32 Millionen; Neustart und insgesamt: 5,76 Millionen)



6. Sonic the Hedgehog (2,58 Millionen; insgesamt: 145,81 Millionen)



7. Out of Play - Der Weg zurück (2,42 Millionen; insgesamt: 13,44 Millionen)



8. Ruf der Wildnis (2,24 Millionen; insgesamt: 62,11 Millionen)



9. Emma (1,37 Millionen; insgesamt: 10,01 Millionen)



10. Bad Boys for Life (1,1 Millionen; insgesamt: 204,29 Millionen)



Trotz Känguru-Chroniken: So ein Märzwochenende gab es in deutschen Kinos noch nicht

Auch in Deutschland leiden Kinos unter dem Coronavirus. Nach Angaben von Blickpunkt: Film brachten es die zwanzig besucherstärksten Titel des Wochenendes auf insgesamt 365.000 Zuschauer. Dies sei ein Rückgang von 75 Prozent im Vergleich zum Vorwochenende und zugleich neuer Negativrekord: So wenige Besucher habe es an einem Märzwochenende noch nicht gegeben.

© X Verleih Die Känguru-Chroniken

Der Literaturverfilmung Die Känguru-Chroniken gelang es mit 90.000 Besuchern als einziger Film, mehr als 50.000 Menschen vor die Leinwände zu locken. Auf Rang zwei landete der Thriller Der Unsichtbare (40.000 Besucher), gefolgt von der Komödie Nightlife und Onward, die es beide auf 33.000 Besucher brachten. In die Top 5 schaffte es ferner die Comicverfilmung Bloodshot (22.500 Besucher) mit Vin Diesel.

