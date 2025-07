"Mir ist er nie aufgefallen": 40 Jahre lang haben wir den Titanic-Star in Zurück in die Zukunft nicht bemerkt

Erst mit Titanic wurde der Star weltberühmt. Kein Wunder, dass ihn so lange kaum jemand in Zurück in die Zukunft bemerkt hat.

Sobald ein Star einen großen Durchbruch hat, erkennt man ihn in den folgenden Filmen. Doch die meisten Schauspiel-Legenden haben einmal mit einer kleinen Rolle angefangen. Nur selten achten wir beim Ansehen älterer Filme darauf, welche späteren Stars sich dort eventuell im Hintergrund tummeln. Auch Billy Zane hatte bereits vor Titanic bei einem großen Film mitgespielt – allerdings ohne Dialog.

Billy Zane spielte in Zurück in die Zukunft einen der Spießgesellen von Biff Tannen

Vor einigen Monaten postete User No_Small_Parts auf Reddit eine Aufnahme aus Zurück in die Zukunft. Darauf zu sehen waren Biff Tannen (Thomas F. Wilson) und George McFly (Crispin Glover) in dem Café in den 50ern. Zwischen ihnen steht ein junger Billy Zane, der Biffs Kumpel Match verkörpert.

In den Kommentaren zeigten sich viele Fans des Films, die natürlich auch Titanic kennen, überrascht:

Mir ist er nie aufgefallen! Ich glaube, ich hätte ihn auch nicht bemerkt.

Ich wusste das nicht! Danke fürs Teilen

Ursprünglich hatte Zane für die Rolle des Biff vorgesprochen, doch diese ging bekanntlich an Thomas F. Wilson. Dennoch wurde Zane die Rolle von Match angeboten, die er auch annahm.

Zurück in die Zukunft wurde damit sein erster Film, bevor er 1989 in Todesstille eine größere Rolle spielte. In Zurück in die Zukunft II durfte er die Rolle als Match wieder aufnehmen. Die Rolle des arroganten Cal Hockley, der Bösewicht in Titanic, ist bis heute wohl seine berühmteste.

Der Megablockbuster Titanic erschien zwölf Jahre nach seinem Schauspieldebüt. Bis dahin hatte er bereits in über 20 Filmen mitgespielt. Bis heute war er in mehr als 170 Film- und Fernseproduktionen zu sehen.

