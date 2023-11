"Mir wurde als Kind gesagt, dass meine Karriere mit 35 zu Ende ist": Batman-Star Anne Hathaway packt aus über Hollywood-Horror

Anne Hathaway gilt als eine der erfolgreichsten Darstellerinnen Hollywoods. Nichtsdestotrotz musste sie Horror-Prognosen zu ihrer eigenen Karriere ertragen.

Hollywood wird als Ort der Schönen und Reichen gefeiert. Das führt manchmal dazu, dass auf Bildschirmen, TVs und Leinwänden ein geradezu diktatorisches Regime an angeblicher jugendlicher Makellosigkeit herrscht. Insbesondere für Frauen. So berichtet es jetzt auch Batman-Star Anne Hathaway (The Dark Knight Rises).

Anne Hathaway litt unter dem Karriere-Horror Hollywoods

Dem Porter Magazine erzählte Hathaway:

Mir wurde als Kind gesagt, dass meine Karriere mit 35 zu Ende ist. Das passiert vielen Frauen. Seit dieser Zeit hat eine Entwicklung stattgefunden. Frauen können jetzt länger Karriere machen, was ich fantastisch finde. Jemand sagte neulich zu mir: "Es gibt viel, worauf wir stolz sein können. Aber auch noch viel zu verbessern."

Warner Anne Hathaway in The Dark Knight Rises

Die Ungleichheit in Karrierechancen, Auszeichnungen oder Repräsentation von Männern und Frauen wird in Hollywood seit Jahrzehnten angekreidet. Auch Mega-Stars wie Jennifer Lawrence leiden unter frauenfeindlichen Strukturen.

Hathaway ist mittlerweile 41 Jahre alt und hat die angebliche Karrieregrenze damit erfolgreich pulverisiert. Zuletzt war sie in einer Vielzahl unterschiedlicher Genres zu sehen, etwa dem Justizthriller Vergiftete Wahrheit, dem Fantasy-Remake Hexen hexen und dem gefeierten Drama Zeiten des Umbruchs.

