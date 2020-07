Mit Deadpool-Star Ryan Reynolds: Netflix schnappt sich Zeitreise-Thriller

Nach Michael Bays 6 Underground kehrt Ryan Reynolds wieder zu Netflix zurück. Der Streamingdienst hat sich jetzt einen Zeitreise-Thriller mit dem Star geschnappt.

Während der Stand von Deadpool 3 momentan immer hoffnungsloser wirkt, bleibt Ryan Reynolds auch in naher Zukunft ein beschäftigter Mann. Nachdem er als Star in Michael Bays Actionkracher 6 Underground schon einmal mit Netflix zusammengearbeitet hat, bringt der Streamingdienst jetzt auch eines der kommenden Projekte mit dem Deadpool-Star.

Netflix schnappt sich Zeitreise-Thriller mit Ryan Reynolds

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird ein kommendes Zeitreise-Thriller-Abenteuer mit Ryan Reynolds direkt zu Netflix kommen. Zuvor war der Film von Regisseur Shawn Levy schon unter dem Titel Our Name Is Adam bekannt und sollte von dem Studio Paramount fürs Kino vertrieben werden.

Levy und Reynolds sind bereits eine Art eingespieltes Team, denn zuletzt haben der Regisseur und der Schauspieler die Actionkomödie Free Guy gedreht, die noch dieses Jahr ins Kino kommen soll.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Free Guy mit Ryan Reynolds anschauen

Free Guy - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

In Our Name Is Adam, dessen Titel jetzt nochmal geändert werden könnte, muss Ryan Reynolds als Hauptfigur in der Zeit zurück reisen, da er Hilfe von seinem 13-jährigen Ich braucht. Hier werden beide gemeinsam mit dem eigenen Vater konfrontiert, der sich im selben Alter wie der ältere Protagonist befindet.

Die Dreharbeiten zu dem Netflix-Projekt sollen noch dieses Jahr im November in Vancouver beginnen. Wann der Film dann bei dem Streamingdienst erscheint, steht noch nicht fest. Free Guy von Shawn Levy mit Ryan Reynolds soll nach einer Verschiebung am 10. Dezember 2020 in die deutschen Kinos kommen.

