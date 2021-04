Mit King Kong, aber ohne Godzilla: Der Space Jam 2-Trailer sieht völlig irre aus

Space Jam 2: A New Legacy kündigt sich mit einem durchgeknallten Trailer an. Hier trifft Bugs Bunny auf King Kong und LeBron James auf den Iron Giant. Nur Godzilla fehlt.

25 Jahre ist es her, dass der erste Space Jam-Film in die Kinos kam. Die Fortsetzung hat lange auf sich warten lassen. Doch jetzt ist es endlich so weit. Space Jam 2: A New Legacy kündigt sich mit einem abgefahrenen Trailer an, der vor popkultureller Referenzen übersprudelt und einfach nur irre aussieht.

Der erste Space Jam-Film recht günstig auf Blu-ray Zu Amazon Zu Nachholen

Erster Trailer zu Space Jam 2 mit LeBron James

Dagegen wirken die Multiversen von Marvel und DC fast langweilig. Wer braucht zwei Batmen und drei Spideys, wenn einem ein ganzer Katalog an beliebten Marken zur Verfügung steht? Space Jam 2 stürzt sich begeistert ins Metaverse und steht damit in der Tradition von Filmen wie The Lego Movie, Ralph reichts und Ready Player One.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Space Jam 2 schauen:

Space Jam: A New Legacy - Trailer (Deutsch) HD

In Space Jam 2: A New Legacy findet sich der Profi-Basketballer LeBron James in einer virtuellen Welt wieder, die von einer fiesen künstlichen Intelligenz kontrolliert wird. Um seinen Sohn zurückzuerlangen, muss LeBron James mit den Looney Tunes bei einem Basketballturnier gegen die Champions des Bösewichts durchsetzen.

Space Jam 2 vereint Stanley Kubrick und Bugs Bunny

Die ersten Bilder aus Space Jam 2: A New Legacy erinnern an Tron und Tron: Legacy. Danach entfesselt der Trailer ein Popkultur-Inferno und katapultiert ikonische Filmfiguren wie King Kong und den Iron Giant mitten ins Geschehen. Sogar die Droogies aus Uhrwerk Orange haben es in den verrückten Filmremix geschafft.

Wer hätte gedacht, dass sich Stanley Kubrick und Bugs Bunny im Jahr 2021 auf einer Augenhöhe begegnen? Dazu kommen die Flintstones, Yogi Bär und Scooby-Doo, ganz zu schweigen von dem Horror-Clown Pennywise. Weitere unerwartete Referenzsäulen im Trailer sind Was geschah wirklich mit Baby Jane? und Der Zauberer von Oz.

Ansonsten türmen sich Anspielungen zu Der Herr der Ringe, Harry Potter, Matrix und Game of Thrones. Anwesend sind ebenfalls zahlreiche Batman-Schurk*innen sowie die War Boys aus Mad Max: Fury Road. Space Jam 2: A New Legacy wird ein Film, den wir in Zeitlupe sehen müssen, um jeden versteckten Verweis im Hintergrund zu erkennen.

Hier könnt ihr den englischen Trailer zu Space Jam 2 schauen:

Space Jam: A New Legacy - Trailer (English) HD

Seit der Trailer-Veröffentlichung wissen wir außerdem, dass Lola Bunny von Zendaya gesprochen wird. Die Schauspielerin war zuletzt in dem Beziehungsdrama Malcolm & Marie auf Netflix zu sehen und ist weiterhin aus der gefeierten HBO-Serie Euphoria bekannt. Darüber hinaus spielt sie MJ in den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland.

Nach aktuellem Stand soll Space Jam 2: A New Legacy in Deutschland am 15. Juli 2021 in den Kinos starten. Ob das in Anbetracht der Corona-Situation realistisch ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. In den USA erscheint der Film am 16. Juli 2021 gleichzeitig im Kino und auf dem Streaming-Dienst HBO Max.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie gefällt euch der erste Trailer zu Space Jam 2: A New Legacy?