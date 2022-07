Mit Quentin Tarantino: Die Herr der Ringe-Trilogie hätte fast ganz anders ausgesehen

Mit den Herr der Ringe-Filmen schuf Peter Jackson die wohl beliebteste Fantasy-Trilogie überhaupt. Fast wäre alles aber ganz anders gekommen.

Heutzutage können wir uns die Der Herr der Ringe-Filme nur noch als Trilogie von Peter Jackson vorstellen. Damals war der Plan für drei Filme anfangs aber noch in Gefahr. Die Idee, gleich drei Teile am Stück mit einem nicht gerade weltbekannten Regisseur zu drehen, stieß zu Beginn auf Probleme. Irgendwann kam sogar Quentin Tarantino ins Gespräch.

Ein Artikel des britischen Far Out Magazines hat die schwere Entstehungsgeschichte der Herr der Ringe-Trilogie nochmal erklärt. Wir fassen euch die wichtigsten Infos zusammen.

Peter Jackson wurde bei Herr der Ringe mit Quentin Tarantino als Ersatz bedroht

Ganz am Anfang stellte der Regisseur seine Idee einer Herr der Ringe-Filmtrilogie noch bei dem Studio Miramax unter der Leitung von Harvey Weinstein vor. Damals wollte Jackson zuerst einen eigenständigen Hobbit-Film drehen und anschließend die Herr der Ringe-Geschichte verkürzt in zwei Filme packen.

Der heute wegen Sexualverbrechen verurteilte Produzent war früher schon berüchtigt dafür, Filmideen radikal zu verändern oder fertige Werke extrem umschneiden zu lassen. Als anfänglicher Geldgeber stand auch Disney einem Regisseur, der zuvor skurrile Splatter-Klassiker wie Braindead drehte, skeptisch gegenüber.

Nach absurden Forderungen von Miramax, unter anderem drei Hobbits zu töten, wurde Jackson von Weinstein noch stärker unter Druck gesetzt. Wenn er Herr der Ringe nicht als einzelnen, zweieinhalbstündigen Film drehen könnte, würde dieser Quentin Tarantino als Ersatz an Bord holen.

Jackson war schließlich so frustriert, dass er Miramax den Rücken kehrte und sein Projekt dem CEO Robert Shaye des Studios New Line vorstellte. Der forderte sogar ausdrücklich, dass Herr der Ringe als Filmtrilogie umgesetzt wird. Dadurch konnte das meisterhafte Fantasy-Franchise, wie wir es heute kennen, doch noch entstehen.

Könnt ihr euch Herr der Ringe von Quentin Tarantino vorstellen?