Herr der Ringe-Serie bei Amazon: Erster Blick auf die neuen Ents in verstecktem Teaser-Trailer

Ein neues Video zu Amazons Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zeigt erstmals die neuen Ents – und verspricht noch mehr Bildmaterial für nächste Woche.

Im September reisen wir mit Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zurück nach Mittelerde, mit Videomaterial aus der Serie ging Streaming-Dienst Amazon bisher aber sparsam um. Nun gibt es in einem Teaser-Trailer einen ersten Blick auf die neuen Ents in der Fantasy-Produktion. Den könnt ihr allerdings nur mit einem Prime-Abo anschauen. Aber keine Sorge, wir haben hier im Artikel ein Bild der Szene für euch.

Versteckter Teaser für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr den zweiten Teaser-Trailer für die neue Herr der Ringe-Serie anschauen, sofern ihr ein Abo für Amazon Prime habt. Hier geht's zum versteckten Teaser:

Wer es gar nicht abwarten kann, hat die Möglichkeit, ein kostenloses Amazon Prime-Probeabo * abzuschließen.

In dem Teaser-Trailer liegt der Fokus auf dem geheimnisvollen Meteoriten, der seinen feurigen Schweif über den Himmel zieht und von allen möglichen Völkern beobachtet wird. Darunter sind auch die Ents, wie ihr in diesem Bild aus dem Teaser-Trailer sehen könnt:

© Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Was es mit dem Meteoriten-Mann im Zentrum der neuen Herr der Ringe-Serie auf sich haben könnte, haben wir euch in einem anderen Artikel erklärt. In dem verlinkten Text findet ihr auch 3 Theorien, um wen es sich dabei handeln könnte.

Der Teaser-Trailer bei Amazon ist übrigens nur ein Vorgeschmack. Am Ende verspricht er für den 14. Juli, also nächsten Donnerstag, neues Material aus der Serie.

Wann startet Die Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime?

Die Serie kommt am 2. September 2022 zu Amazon Prime * und soll dabei mit zwei überlangen Folgen wie ein Herr der Ringe-Spielfilm beginnen.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.