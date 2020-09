Mit The Walking Dead-Star Steven Yeun: Dieser Film gehört auf jede Vormerkliste

Steven Yeun hat nach seinem Ausstieg aus The Walking Dead einen verblüffenden Film nach dem anderen gedreht. Minari, zu dem nun ein Trailer erschienen ist, scheint da keine Ausnahme zu machen.

Zum Cast von The Walking Dead gehört Steven Yeun schon lange nicht mehr. Seiner Karriere hat der Ausstieg aus der erfolgreichen Zombieserie jedoch keineswegs geschadet. Stattdessen taucht er in den vergangenen Jahren regelmäßig in spannenden Filmen auf, angefangen bei Okja über Burning bis hin zu Mayhem.

Auch das Indie-Drama Minari scheint sich perfekt in diese Karrierephase von Steven Yeun einzufügen. Bereits Anfang des Jahres feierte der neue Film von Lee Isaac Chung beim Sundance Film Festival seine Premiere. Nun hat A24 einen ersten Trailer veröffentlicht - und der geht keinesfalls sparsam mit Emotionen um.

The Walking Dead-Star Steven Yeun im Minari-Trailer

Im Mittelpunkt der Geschichte von Minari befindet sich eine koranisch-amerikanische Familie, die hofft, auf einer Farm in Arkansas ein neues Zuhause zu finden. Am Anfang entwickeln sich die Dinge wunderbar, doch dann tritt die mürrische Großmutter auf den Plan und droht, das junge Glück zum Einsturz zu bringen.

Schaut den Trailer zu Minari:

Minari - Trailer (English) HD

Die Farben, die Musik und die daraus entstehenden Gefühle - ja, wir haben es hier definitiv mit einem Indie-Film aus dem Hause A24 zu tun. Zwischen dem amerikanischen Traum und der ländlichen Lebensrealität entsteht hier ein kleines, intimes Familiendrama, das die Kritiker bisher restlos begeistern konnte.

Passend zum Trailer gibt es auch ein neues Poster zu Minari:

© A24 Minari

Wird Minari das Oscar-Sprungbrett für Steven Yeun?

Regisseur und Drehbuchautor Lee Isaac Chung verarbeitet in Minari Erfahrungen aus seinem eigenen Leben. Wann der Film in den Kinos veröffentlicht wird, steht bisher noch nicht fest. In den USA soll er voraussichtlich aber noch vor Februar 2021 starten, damit er bei der nächsten Oscarverleihung berücksichtigt werden kann.

Steven Yeun scheint mit Minari auf alle Fälle bestens für die bevorstehende Award-Saison gewappnet zu sein. Viele der Kritiken aus Sundance lobten insbesondere seine Darbietung als Familienvater. Es wäre durchaus vorstellbar, dass er in den nächsten Monaten die ein oder andere Nominierung und Auszeichnung für Minari erhält.

Wie gefällt euch der Trailer zu Minari mit Steven Yeun?