Mit viel Risiko und Einsatz: Joko & Klaas gegen ProSieben kommt heute mit einem großen Casino-Special zurück

Das neue Jahr ist noch keinen Tag alt und schon fordern Joko und Klaas ihren Sender ProSieben heraus. Was euch in der Show erwartet und welche Neuerungen es gibt, erfahrt ihr hier.

Nachdem in diesem Jahr bereits die 7. Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben angelaufen ist und ein Tauziehen zwischen den beiden Moderatoren und dem Sender stattgefunden hat, lassen es die beiden an Neujahr richtig krachen. Mit Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala präsentieren sie eine Sonderausgabe der Show mit besonderen Regeln.



Mit viel Einsatz und Risiko: Joko und Klaas spielen um Jetons

Diesmal steht die berühmte Show um die Sendezeit unter besonderen Vorzeichen. Nicht nur wird das neue Jahr gefeiert, sondern die Show auch im besonderen Casino-Flair zelebriert. Der Sender spricht davon, das Studio "zum größten Casino außerhalb von Las Vegas" verwandelt zu haben. Steven Gätjen, der Moderator der Show, meint in der Vorab-Preview, dass "sie noch nie einen so glamourösen und festiven Auftritt wie heute Abend".



Doch das Casino-Special ist nicht nur optischer Natur: In der Neujahrsausgabe von Joko und Klaas gegen ProSieben spielen die beiden in sechs Spielen um Jetons. Diese Jetons müssen sie sich für die Finalrunde "Roulette" erspielen. Je mehr Jetons sie für die Finalrunde haben, desto größer sind ihre Chancen.

Für ProSieben steht mehr als nur 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel

In der letzten Runde müssen Joko und Klaas 365 Jetons erspielen, um das Spiel und damit die ganze Show zu gewinnen. Das dürfte nicht ohne Risiko und viel Einsatz funktionieren, wie die Vorschau vermuten lässt. In einer Pressemitteilung erklärt der Sender, was passiert, wenn Joko und Klaas das Neujahrspecial gewinnen:



Bei einem Sieg steht für ihren Arbeitgeber direkt zu Beginn des neuen Jahres viel mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel…

Welchen Einsatz die beiden TV-Ikonen gewinnen können, bleibt jedoch im Dunkeln. Da die Anzahl der Gewinnjetons 365 beträgt, liegt die Vermutung nahe, dass es etwas mit der Anzahl der Tage im Jahr zu tun hat. Vielleicht sind es 15 Minuten Sendezeit für jeden Tag im Jahr? Vielleicht können die beiden auch 365 Minuten oder sogar Stunden Sendezeit gewinnen. Immerhin hat ProSieben Joko und Klaas schon einmal 24 Stunden Sendezeit zur Verfügung gestellt.



Wo ihr Joko & Klaas gegen ProSieben schauen könnt

Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die gesamte 7. Staffel und alle bisherigen Folgen der Show können auch auf Joyn on demand angesehen werden.