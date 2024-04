Mittwoch im TV: Clint Eastwoods bester Film, in dem er seinen echten (!) Sohn zur Schnecke macht

Mit Clint Eastwood ist in seinem besten Film alles andere als gut Kirschen essen. Das muss auch sein eigener Sohn feststellen. Mittwoch läuft der Film im TV.

Einer der besten Cint Eastwood-Filme kommt am Mittwoch im TV. Wenn nicht der beste: In Gran Torino taucht der Schauspieler nicht nur auf, er führt auch Regie. Quasi nebenbei beschimpft er in einer Szene sogar seinen eigenen Sohn. Also seinen echten Sohn, der ebenfalls Schauspieler ist, nicht den Sohn seiner Figur.

Darum geht es in Gran Torino von und mit Clint Eastwood

Eigentlich will der extrem grummelige und ziemlich rassistische Rentner Walt Kowalski (Clint Eastwood) nur in Ruhe auf seiner Veranda sitzen und Bier trinken. Aber mittlerweile wohnen in seinem Viertel nur noch Leute, die er nicht leiden kann und dann will auch noch jemand seinen heißgeliebten Gran Torino klauen.

Als sich herausstellt, wer versucht hat, sein Auto zu klauen, bahnt sich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft an: Der Nachbarsjunge Thao (Bee Vang) wird von dem widerwilligen wie griesgrämigen Alten unter seine Fittiche genommen. Im Lauf der Zeit legt sich Walt sogar mit den kriminellen Banden der Gegend an und wird so etwas wie ein Held seines Viertels, obwohl er gar nicht will.

In einer Gran Torino-Szene beschimpft Clint Eastwood seinen eigenen Sohn

Eine besonders eindrückliche Szene des Films zeigt, wie drei Männer ein Pärchen belästigen. Weil die unangenehmen Zeitgenossen offenbar kurz davor stehen, handgreiflich zu werden und die Frau (Thaos Schwester Sue (Ahney Her)) bedrängen, bleibt Walt Kowalski nichts anderes übrig, als sich einzumischen und die Situation zu entschärfen – auf seine eigene Art und Weise.

Das heißt, dass er den drei Fieslingen erst einmal erklärt, dass er einer dieser Menschen sei, mit denen man sich besser nicht anlegt. Weil sie sich weder davon noch von seiner Finger-Gun beeindruckt zeigen, zieht er letztlich eine echte Waffe. Wofür er vom männlichen Teil des Pärchens gefeiert wird, was Walt wiederum nicht beeindruckt. Er schnauzt den Feigling an, er sei ein Weichei und solle seine Klappe halten.

Hier könnt ihr euch die Szene im Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Kuriose daran ist, dass es sich bei dem Schauspieler, der das "Weichei" Trey verkörpert, um Clint Eastwoods Sohn aus dem echten Leben handelt. Der heißt Scott Eastwood und muss sich in dieser Szene eine waschechte Hasstirade seines eignen Vaters anhören, wieso er der Bro dieser Gangster sein wolle.

Mehr Moviepilot-News:

TV oder Stream: Wann und wo kommt Clint Eastwoods Gran Torino?

Kabel eins strahlt Gran Torino am Mittwoch, dem 10. April um 20:15 Uhr zur Primetime aus. Die Wiederholung folgt dann um 3:35 in derselben Nacht.

Es gibt den Film von und mit Clint Eastwood aber natürlich auch online im Stream. Zwar nicht in einer Abo-Flat, aber dafür könnt ihr ihn euch bei Magenta TV, Maxdome, Google, Apple TV oder Amazon leihen sowie kaufen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.