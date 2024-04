"Sehr peinliches Treffen": Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam ruinierte seine große Star Wars-Chance vor über 20 Jahren

Der aus Sons of Anarchy bekannte Schauspieler Charlie Hunnam war schon in einigen großen Blockbustern zu sehen. Bei Star Wars ist sein Casting jedoch komplett gescheitert.

Als Jackson "Jax" Teller wurde Charlie Hunnam einer ganzen Generation von Serien-Fans bekannt. 92 Episoden lang spielte er den Biker in dem gefeierten Drama Sons of Anarchy, das von 2008 bis 2014 erstmals ausgestrahlt wurde. Beinahe hätte die Karriere des britischen Schauspielers jedoch komplett anders ausgehen.

Im Dezember 2023 sprach Hunnam mit Entertainment Tonight über die Anfänge seiner Karriere. Wie sich herausstellt, war er damals einer der aufsteigenden Stars in Hollywood, die für die Rolle von Anakin Skywalker in Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger in Betracht gezogen wurden. Doch sein Vorsprechen scheiterte.

Gescheitertes Star Wars-Casting: Charlie Hunnam war in der engeren Auswahl für Anakin Skywalker

Charlie Hunnam als Anakin Skywalker, der langsam, aber sicher der dunklen Seite der Macht verfällt? In Sons of Anarchy konnte er sein Gespür für ambivalente Figuren unter Beweis stellen. Mit Star Wars-Schöpfer George Lucas ist er jedoch auf keinen grünen Zweig gekommen. Gegenüber Entertainment Tonight erzählte er:

Ich habe es bis an den Punkt geschafft, an dem ich George Lucas traf. Ich glaube nicht, dass er viele Schauspieler trifft. Es waren vielleicht zwei bis drei Schauspieler, die sie in Betracht zogen. Ich erinnere mich nicht mehr an viel davon. Nur daran, dass es ein sehr peinliches Treffen war und ich hinausging und dachte: 'Nun, ich werde die Rolle definitiv nicht bekommen'. Und ich hatte recht. Manchmal kommt es auf die Stimmung an.

FX/20th Century Studios Charlie Hunnam in Sons of Anarchy

Lucas hatte sich damals für Anakin Skywalker vermutlich jeden jungen Schauspieler in Hollywood angeschaut, der ansatzweise für die Rolle in Betracht kam. Leonardo DiCaprio, frisch von seinem Titanic-Erfolg, ist einer der ersten Namen, die mit alternativen Anakin-Castings in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus waren aber u.a. auch Ryan Phillippe, Topher Grace und Paul Walker im Gespräch.

Schlussendlich ging die Rolle an Hayden Christensen, der Anakin in Episode 2 (2002) und 3 (2005) verkörperte, ehe er vor zwei Jahren in Obi-Wan Kenobi sein großes Star Wars-Comeback feierte. Auch in der Ahsoka-Serie, die im Sommer 2023 ihre Premiere bei Disney+ gefeiert hatte, tauchte er als Anakin bzw. Darth Vader auf.

Was macht Charlie Hunnam als Nächstes? Statt Star Wars spielt er im Sci-Fi-Epos Rebel Moon bei Netflix mit

In die weit entfernte Galaxis hat es Hunnam (bis dato) nicht geschafft. Dafür spielt er seit vergangenem Jahr eine der zentralen Rollen in Zack Snyders gescheitertem Star Wars-Film, der bei Netflix unter dem Titel Rebel Moon zu neuem Leben erwacht ist. Im Dezember kam Teil 1, am 19. April 2024 folgt Teil 2.