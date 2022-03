MonsterVerse-Nachfolger von Godzilla vs. Kong endlich bestätigt – und er kommt schneller als gedacht

Nach der Ankündigung einer MonsterVerse-Serie wurde jetzt auch enthüllt, dass ein neuer Film nach Godzilla vs. Kong geplant ist. Sogar der Drehort steht schon fest.

Vor kurzem gab es gute Nachrichten für alle Godzilla- und King Kong-Fans. Nach dem Action-Höhepunkt Godzilla vs. Kong wurde angekündigt, dass eine MonsterVerse-Serie für Apple TV+ geplant ist. Die Schlacht zwischen den Riesen-Kreaturen kommt aber erst auf der großen Leinwand so richtig zur Geltung.

Alle Kinofans dürfen sich jetzt aber ebenfalls freuen. Einem aktuellen Bericht zufolge befindet sich auch ein Nachfolger zu Godzilla vs. Kong als Film in Entwicklung. Sogar der Drehort steht schon fest.

Ein neuer MonsterVerse-Film nach Godzilla vs. Kong wird in Australien gedreht

Comic Book hat einen Tweet aufgeschnappt, in dem es um einen Bericht von Courier-Mail geht. Die australische Zeitung schreibt, dass ein neuer Film aus dem MonsterVerse als Godzilla vs. Kong-Nachfolger im australischen Bundesstaat Queensland gedreht werden soll.

Schaut hier noch unsere Video-Review zu Godzilla vs. Kong:

Godzilla Vs Kong: Groß, Dumm und Spaßig! | Review

Da der Drehort bereits feststeht, scheint sich das geplante Projekt schon in einem fortgeschritteneren Produktionsstatus zu befinden. Aus dem Bericht geht allerdings nicht hervor, ob der kommende MonsterVerse-Film dann ein direktes Sequel zu Godzilla vs. Kong wird oder ein ganz neues Kreaturen-Kapitel in dem Filmuniversum aufschlägt.

Wann kommt Nachschub im MonsterVerse?

Auf neue Filme oder Serien aus dem MonsterVerse werden sich Fans aber so oder so noch gedulden müssen. Sowohl die geplante Apple TV+-Serie als auch der Kino-Nachfolger von Godzilla vs. Kong haben noch keine Startdaten und dürften frühestens 2023 oder 2024 erscheinen.

